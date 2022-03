基輔持續遭俄軍砲擊 購物中心被摧毀至少8死

2022/03/21 18:37

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍持續圍攻烏克蘭首都基輔,基輔市內波多利斯基區(Podilskyi district)20日晚間發生爆炸,烏克蘭總檢察長今天(21日)證實,當地一家購物中心被摧毀,初步確認有8人罹難。

綜合外媒報導,烏克蘭國家緊急服務中心(Ukraine State Emergency Service)週日晚間表示,俄軍對波多利斯基區發起砲擊,Retroville購物中心和附近停車場發生火災,火勢達3至4層樓高,烏方出動63名消防人員順利撲滅大火。

烏克蘭總檢察長則在通訊軟體Telegram上指稱,被飛彈擊中的Retroville購物中心被完全摧毀,附近車輛和民宅的窗戶也都被震碎,初步確認有8人在這場砲擊中喪生,死亡人數可能會上修。

⚡️The video shows the destroyed Retroville shopping mall in Kyiv, following an overnight missile strike.



According to Prosecutor General's Office, at least eight people were killed.



Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/GgUosETtCn