俄軍首度動用「匕首」高超音速飛彈 空襲烏軍地下彈藥庫

俄羅斯國防部指出，其首次在烏克蘭的軍事行動中，使用「匕首」高超音速飛彈，圖為掛載「匕首」飛彈的米格-31戰鬥機。（資料照，法新社）

2022/03/19 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭已邁入第24日，遲遲拿不下首都基輔（Kyiv）恐讓俄軍十分著急，據俄國官方稍早的說法指出，俄軍首次以「匕首（Kinzhal）」高超音速飛彈摧毀了烏國西部一處軍用倉庫。

綜合外媒報導，俄羅斯國防部今（19日）指出，配有高超音速飛彈的「匕首」航空飛彈系統，摧毀了位於烏克蘭西方城市伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）的烏軍大型地下軍用倉庫。

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俄羅斯國防部宣稱，倉庫內放置了飛彈及航空彈藥（Aviation Ammunition）；官媒俄新社（RIA）則強調，這是對烏克蘭執行的「特殊軍事行動」』中，首次使用匕首高超音速飛彈。

先前美國《富比士》軍事記者艾克塞（David Axe）便示警，俄羅斯若讓「匕首」投入戰場，烏克蘭會無法阻攔，因為該武器能突破防禦，攻擊指揮部等高價值目標。

艾克塞說，俄羅斯有一支攜帶高超音速飛彈「匕首」的米格-31（MiG-31）小型機隊，「匕首」能和Kh-101巡弋飛彈互補，前者飛得又高又快，後者則又低又慢，能讓烏克蘭防空作業更加複雜。

「美國科學家聯盟」（FAS）核專家克里斯登森（Hans Kristensen）也曾警告，匕首飛彈可能被專門用來對付指揮部、空軍基地以及大型軍艦等高價值目標。

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