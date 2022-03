基輔遭俄軍彈襲影片曝光 當局證實爆炸釀4死

2022/03/21 11:44

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯軍隊持續試圖包圍烏克蘭首都基輔,並針對各大重點城市進行遠程打擊。基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)證實,基輔市內波多利斯基區(Podilskyi district)在20日晚間發生爆炸,基輔緊急服務部門表示,有4人遇難

綜合外媒報導,克里契科指出,波多利斯基區發生爆炸,影響一些房屋及購物中心,消防隊已抵達現場撲滅火勢,救護人員及警察也已經趕抵現場。基輔緊急服務部門表示,此次爆炸造成4人遇難,克里契科則證實有1人死亡。

《CNN》報導指出,目前還不清楚基輔這起爆炸是被俄軍的哪種武器造成,但《CNN》工作人員曾在基輔上空看到一個光點,可能是一架飛機。在推特上也流傳關於此次爆炸發生瞬間的影片,引起網友熱議,認為可能是飛彈攻擊所造成。

