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    基輔遭俄軍彈襲影片曝光 當局證實爆炸釀4死

    基輔市區發生爆炸，疑遭到俄軍飛彈攻擊。（圖擷取自Twitter）

    基輔市區發生爆炸，疑遭到俄軍飛彈攻擊。（圖擷取自Twitter）

    2022/03/21 11:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊持續試圖包圍烏克蘭首都基輔，並針對各大重點城市進行遠程打擊。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）證實，基輔市內波多利斯基區（Podilskyi district）在20日晚間發生爆炸，基輔緊急服務部門表示，有4人遇難

    綜合外媒報導，克里契科指出，波多利斯基區發生爆炸，影響一些房屋及購物中心，消防隊已抵達現場撲滅火勢，救護人員及警察也已經趕抵現場。基輔緊急服務部門表示，此次爆炸造成4人遇難，克里契科則證實有1人死亡。

    《CNN》報導指出，目前還不清楚基輔這起爆炸是被俄軍的哪種武器造成，但《CNN》工作人員曾在基輔上空看到一個光點，可能是一架飛機。在推特上也流傳關於此次爆炸發生瞬間的影片，引起網友熱議，認為可能是飛彈攻擊所造成。

    基輔市內發生爆炸。（圖擷取自Twitter）

    基輔市內發生爆炸。（圖擷取自Twitter）

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