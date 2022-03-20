中國再增逾3800例本土確診 疫情遍及22省

中國武漢肺炎疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1656例，以及2177例無症狀感染，單日確診超過3800例。（彭博）

2022/03/20 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1656例，以及2177例無症狀感染，單日確診超過3800例，疫情遍及吉林、福建、山東、廣東、遼寧、甘肅、天津等22省。

據中國國家衛生健康委員會網站資訊，昨日中國新增確診1737例，包含境外移入81例，本土新增1656例。本土中包含吉林1191例、福建158例、山東51例、廣東51例、遼寧39例、甘肅29例、天津21例、河北21例、浙江19例、黑龍江18例、上海17例、陝西15例、江西6例、湖南6例、雲南4例、安徽3例、重慶3例、河南2例、北京1例、江蘇1例等。無新增死亡病例。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者2316例，其中境外移入139例，本土2177例，本土包含河北534例、上海492例、山東380例、吉林303例、遼寧132例、福建109例、江蘇50例、江西28例、廣東27例、廣西24例、黑龍江19例、浙江18例、雲南17例、甘肅17例、安徽15例、內蒙古8例、重慶4例。

中國衛健委也指出，截至3月19日24時，中國累計確診13萬199例，累計死亡病例4638例，現有確診病例1萬9986例當中，有35例是重症病例。

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