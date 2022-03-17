中、韓染疫人數激增！ WHO警告：全球疫情又見升溫

WHO指出，全球疫情出現上升趨勢，其中又以西太平洋地區確診數增幅最大。（路透資料照）

2022/03/17 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron亞型變異株BA.2迅速蔓延，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）16日警告，全球疫情出現回升趨勢，且當前染疫人數反映出的嚴重程度恐只是冰山一角，呼籲各國保持警惕。

根據《路透》報導，WHO數據顯示，3月7日至13日全球新增確診數約1100萬例，較前一週攀升8%，乃自1月底以來首見上升；包括南韓及中國在內的西太平洋地區疫情惡化程度最大，染疫及死亡病例分別增長25%及27%；非洲及歐洲地區確診數也有所增加。

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報導指出，Omicron及其亞型變異株BA.2的高傳染力、多國推動防疫鬆綁等都是染疫人數回彈的因素；譚德塞更說，部份國家的檢測量下降，但確診病例數卻仍上升，意味著我們所見的疫情嚴重程度只是冰山一角。

又據報導，WHO流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）提及，Omicron亞型BA.2可能是迄今傳染力最強的武肺變種病毒；自3月以來，奧地利、德國、英國等地的病例不斷增加，部份專家擔憂歐洲正面臨因BA.2毒株而起的最新一波感染浪潮；另有專家警告，全美開始解除防疫限制，加上疫苗保護力隨時間下降，美國可能很快會步上歐洲後塵。

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