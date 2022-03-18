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    中國疫情「黨」不住！習近平指示動態清零 又爆逾4千例本土

    中國疫情延燒難止，過去一天全境再爆4130例本土感染病例，遍及吉林、福建、廣東等超過20省市。（法新社）

    中國疫情延燒難止，過去一天全境再爆4130例本土感染病例，遍及吉林、福建、廣東等超過20省市。（法新社）

    2022/03/18 14:32

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，過去一天全境再爆4130例本土感染病例，遍及吉林、福建、廣東等逾20省市；國家主席習近平昨則指示，防疫準則仍堅持「動態清零」。

    根據中國國家衛健委公告，17日中國新增2461例確診，2388例為本土個案，當前疫情熱點吉林省通報多達1834例，其餘分別來自福建113例、廣東74例、天津61例、山東61例、上海57例等20多地。

    同日另增1904例無症狀感染者，本土個案即佔1742例，包含吉林792例、上海203例、河北193例、山東162例、福建83例等。

    截至3月17日24時，中國現有1萬6974例武肺確診（含重症病例18例），累計12萬6234例確診、4636例病歿。

    綜合外媒報導，中國國家主席習近平昨（17日）召開中央政治局常委會，針對防疫對策要求「堅持科學精準、動態清零」，並部署「從嚴抓好疫情防控工作」。據知，中國現有約17座城市實施封城；另因近日多地疫情失控，不少地方官員遭免職或懲處，包括吉林省先後有至少18人遭撤職或警告處分，廣東省則有6名官員職務遭免除。

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