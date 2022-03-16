俄羅斯向中國「求援」 前CIA局長：對中國來說非常棘手

前CIA局長裴卓斯認為，若中國真的答應俄羅斯的要求，可能也會讓中國被制裁。（美聯社）

2022/03/16 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近期傳出向中國要求提供軍事和經濟援助，美國官員也透露，美方已告訴盟邦，中國已表示願向俄國提供援助，支持俄國在烏克蘭作戰。美國退役四星上將、前中央情報局（CIA）局長裴卓斯（David Petraeus）認為，這對中國來說是個非常棘手的問題，若中國真的答應俄羅斯的要求，可能也會讓中國被制裁。

根據《CNN》報導，裴卓斯受訪時被問到俄羅斯向中國要求援助一事，他認為若此消息準確，代表俄羅斯正在消耗其武器系統及彈藥，再度反映了俄羅斯在發動戰爭前的嚴重誤判。

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裴卓斯提到，這件事對中國來說十分棘手，聯合國有141個國家譴責俄羅斯，中國則是投下棄權票，俄羅斯的無端侵略是一回事，但中國答應俄羅斯的要求，並與一個遭受全球前所未有的制裁、與全球經濟脫鉤的「邪惡帝國」站在一起，那又是另外一回事了，如此可能導致中國也一起被制裁。

裴卓斯表示，中國國家習近平顯然會對俄羅斯入侵烏克蘭感到惱火，因為烏克蘭的最大貿易夥伴正是中國，而習近平將毫無疑問地會取得續任國家主席，他也希望在秋天前不要發生什麼戲劇性事件，但是普廷近期的各種舉動會讓習近平處於一個非常尷尬的局面。

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