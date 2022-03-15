中國是否援俄受矚目 王毅：不希望制裁影響到中國

中國外交部長王毅。（路透檔案照）

2022/03/15 16:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄烏兩國持續交戰之際，美國警告中國勿在軍事和經濟上援助俄國，並且警告會有後果。對此，中國外交部長王毅14日明確表示，不希望制裁影響到中國，並表示中國不會單獨斡旋俄烏衝突。

《彭博》15日報導，王毅14日與西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）通電話時表明，「中國不是這場危機的一份子，也不希望受到西方國家制裁影響。中國有權捍衛自身合法權利和利益。」

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在美國通知歐亞盟邦，俄國向中國請求軍事和經濟援助後，投資者愈來愈擔心中國企業將連帶受到美國制裁。知情人士透露，俄國早在2月底開戰後不久，就要求中國提供武裝無人機。中國方面指相關傳聞是「假消息」，俄方也出面否認，強調俄國有足夠資源打贏這場戰爭。

另外，西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯希望身為聯合國安理會常任理事國的中國發揮積極作用，透過對話和外交方式儘快結束戰爭。王毅則回應，中國從俄烏危機爆發第一天起，就以「自己的方式」勸和促談。中方期待俄烏第4輪談判能取得各方都能接受的新進展，為結束衝突積累有利因素，打開和平的大門。

王毅也批評，「一些勢力不斷抹黑中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場，製造各種虛假訊息」。他表示，中方將繼續在「多邊場合」為烏克蘭危機的和平解決發揮建設性作用。

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