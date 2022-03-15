助拳反自誤！專家：中外交部助俄反美宣傳 自損國家利益

專家認為，中國慣性反美的外交風格，實際上不符合當前國際局勢下中國的國家利益，甚至不一定反映出習近平（見圖）等最高領導層的意思。（路透檔案照）

2022/03/15 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵烏戰事陷泥淖，克里姆林宮近日指控美國助烏發展生化武器，讓外界擔憂是俄國總統普廷準備動用生化武器的訊號，對此有外媒刊文引述專家說法稱，中方協助俄羅斯進行反美宣傳，大走戰狼外交路線，但此舉顯著違反該國利益，恐讓中國與西方之間的關係雪上加霜。

根據《美國之音》報導，俄羅斯近日頻繁發布美國在烏克蘭打造生化武器的訊息，作為該國最大盟友的中國也在其中扮演推波助瀾角色，配合宣傳以上虛假資訊，美國白宮、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）與多國政要一致認為，俄方正為其動用大規模殺傷性武器的計畫找藉口。

請繼續往下閱讀...

專家認為當前俄中連成一氣炒熱生化武器問題，背後各有其動機，其中俄羅斯亟欲洗白戰爭，正當化入侵烏克蘭的動機，而北京則是一貫的反美戰狼外交，在有任何機會出現時，從各層面、各管道去詆毀美國形象，企圖讓美國的部分做法失去國際認同。

然而值得注意的是，中國上述慣性反美的外交風格，實際上不符合當前國際局勢下中國的國家利益，甚至不一定反映出習近平等最高領導層的意思。

專家認為，俄烏戰爭帶來西方空前團結的結果，中國夾在其中其實處境非常尷尬，而在美國為首西方陣營明確對中國繼續支援俄羅斯一事表達嚴厲譴責後，可預測北京當局迫切希望俄烏戰爭儘速落幕，或找到與俄羅斯切割的方式，而這才是中國的最佳利益。

專家更直言，在這樣局面之下，慣性反美的戰狼式外交卻會擴大與西方之間的鴻溝，「形同在中國及西方之間的傷口上灑鹽」，明顯與國家利益構成衝突，凸顯中國外交部與領導高層可能存在脫節甚至背道而馳的狀況，但原因仍待觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法