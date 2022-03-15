中國若軍援俄羅斯 學者：烏克蘭將成「山寨版」武器試驗場

中國在俄國入侵烏克蘭後，表態反對全球制裁俄羅斯，現更傳出中國將提供軍事、經濟援助。圖為俄羅斯總統普廷、中國國家主席習近平。（美聯社）

2022/03/15 17:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國媒體揭露，中國已同意為俄羅斯提供軍事、經濟援助，白宮國家安全顧問蘇利文則於中美高層對話會前警告中國，切莫協助俄羅斯逃避全球制裁行動。前戰爭學院榮譽講座學者廖宏祥今表示，中國當然會否認協助俄國的指控。由於中國武器是從俄羅斯逆向工程來的山寨版，如果中國確實向俄羅斯提供武器，烏克蘭將成為中國軍工複合體的試驗場。

廖宏祥分析，這次在羅馬的談話與1年前在阿拉斯加談話不同，因爲是閉門會議，强硬措辭表演將會減少，研判雙方會直接交換意見，在沒有外界窺探情況下，中國的代表可能會更願意讓步和屈服於美國的要求。

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廖宏祥指出，中國當然會否認美國對它在經濟和軍事上協助俄羅斯的指控，但會談最終的底線，取決於美國是否能夠並願意給中國在經濟上造成什麼樣的痛苦。

他認為，在烏克蘭人成功反抗俄羅斯的侵略，北約盟國的支持鼓舞下，拜登政府對烏克蘭的協助變得越來越認真。因此北京如果聰明的話，就不應低估美國的決心。

據分析，中國可能提供俄羅斯武器，這些武器基本上是從俄羅斯逆向工程來的山寨版，這意味著俄羅斯和中國的武器之間的相容性與互操作性很高。但最重要的是，儘管美國制裁中國的半導體產業，中國仍可供應俄羅斯用於軍事武器系統的晶片。

一般來說，軍用半導體不必像商用半導體那樣是最新、最先進的版本。以中國目前的半導體設計和製造能力，應該有足夠出口軍規半導體。但諷刺的是，中國的半導體生產能力主要是由台灣協助打造的。

另一個面向，俄羅斯和中國對世界局勢有自身考量，他們的關係不同於美國、英國、日本、加拿大等國，是建立在共同價值觀上的友誼。相對來説，俄中關係膚淺而急就章，甚至是同床異夢。儘管俄羅斯目前需要中國​​幫助，但中國從幫助俄羅斯可以獲得的利益卻微乎其微。

廖宏祥強調，近20年來，中國向一些第三世界國家出售了一些軍事武器裝備，但它們的可靠性和有效性並未在戰場上得到證明。如果中國確實向俄羅斯提供武器，烏克蘭將成為中國軍工複合體的試驗場。

他指出，對台灣來説，更重要的是蘇利文幾乎肯定會向中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪警告，中國不應該利用烏克蘭危機入侵台灣。至於台灣能否能及時獲得所有相關情報，仍有待觀察。

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