高層中立、戰狼宣傳 外媒：中國對俄烏大玩兩面手法

北京大玩兩面手法，領導高層高喊中立，同時卻推出戰狼反美宣傳，支援俄羅斯。（美聯社，本報合成）

2022/03/16 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏開戰以來，中國領導層拒絕明確選邊，堅持打造中立形象，有外媒引述專家說法稱，外界低估了中國支持俄羅斯的程度，而北京當局更在其中玩起兩面手法，領導高層大喊中立，同時卻推出戰狼反美宣傳，支援俄羅斯。

《美國之音》刊文指出，俄羅斯入侵烏克蘭至今，中國領導層不斷強調其中立立場，甚至喊話國際社會要求讓局勢降溫，然而該國下自各大官媒與網路聲浪，上至外交部都頻頻使出戰狼式宣傳手法，打造出一個親俄、反美反西方的言論環境。

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德國馬歇爾基金會分析師蘇拉（Etienne Soula）受訪時表示，人們低估了中國支持俄羅斯以及親俄言論訊息傳遞的程度，「到現在如果還期待北京化身這場衝突的中立調停者，恐怕有些天真」。

其他專家更對當前中國內部言論環境表達悲觀，指該國現正利用「防火牆」的言論審查機制，對內打造陰謀論的溫室，而目前正在醞釀中的虛假資訊，便是從美國與烏克蘭所謂的「生化實驗室」著手。

報導稱，中國網上已有許多「愛國帳號」將上述假訊息與武肺病毒的陰謀論連在一起，影射美國在烏克蘭的實驗室需為新冠疫情負責。

專家認為，中國官媒與網路審查力道是當局指導力的延伸，相關陰謀論登上熱搜榜首，背後更必然有著官方的支援，可見北京在其試圖打造的「中立」外表下，兩手操作的脈絡與運作軌跡。

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