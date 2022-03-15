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    巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價

    49歲的法國街頭藝術家C215本名蓋米（Christian Guemy），他在巴黎13區公寓外牆掛上這幅巨大的藍黃色調烏克蘭女孩肖像畫，強調作品是要提醒世人俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所造成的人命代價。（法新社）

    49歲的法國街頭藝術家C215本名蓋米（Christian Guemy），他在巴黎13區公寓外牆掛上這幅巨大的藍黃色調烏克蘭女孩肖像畫，強調作品是要提醒世人俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所造成的人命代價。（法新社）

    2022/03/15 18:00

    〔中央社〕一幅巨大的藍黃色調烏克蘭女孩肖像畫，上週出現在巴黎13區一棟公寓的外牆上，法國街頭藝術家C215表示，他的作品是要提醒世人俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所造成的人命代價。

    這幅畫還附上一段烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的名言，他在2019年當選總統時告訴職員：「我真心不想要我的照片出現在你們的辦公室裡，因為我不是神也不是偶像，而是國家公僕。你們應掛上自己孩子的相片，每當要做決策時就看看他們。」

    49歲的C215本名蓋米（Christian Guemy），他在自己的工作室告訴法新社，這幅作品要傳達的是一種普世的鼓勵訊息，「它激發我們去思考烏克蘭持續中的人道悲劇，以及政治人物當有所為的義務」。

    蓋米自己的人生並不順遂，母親13歲懷了他，祖父母把兩人當姊弟般撫養，但5年後母親自戕。蓋米曾說自己成長的世界，猶如充斥暴力、毒品、酒精的黑夜。

    他曾從事豪華家具出口工作，但在一次痛苦分手後，蓋米開始在街頭塗鴉，也曾跟英國街頭藝術家班克西（Banksy）合作。

    蓋米的作品常以尋常平民為主題，像是敘利亞、科索沃、盧安達衝突下受害的孩童，以及2015年法國「查理週刊」（Charlie Hebdo）槍擊案的罹難記者。

    他表示：「或許對菁英來說，有些（作品）太過簡化，但它們（的訊息）夠清楚，可以傳達給非常廣大的群眾，包括工人階級區域。」

    「我希望我的作品比我本人更重要，能在凡事分歧的社會，把人們團結起來。」1110315

    自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

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