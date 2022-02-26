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    多國聲援烏克蘭！ 艾菲爾鐵塔、羅馬競技場投射藍黃色國旗燈

    法國巴黎市長25日下令，讓艾菲爾鐵塔也打上藍黃燈，同步跟進聲援烏國。（歐新社）

    法國巴黎市長25日下令，讓艾菲爾鐵塔也打上藍黃燈，同步跟進聲援烏國。（歐新社）

    2022/02/26 11:33

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭展開軍事入侵，美歐等國家針對俄國祭出制裁手段，全球各地知名建築物也相繼在牆外打上藍色、黃色燈光，投射出巨幅「烏蘭克國旗」，以表達支持烏國，其中法國巴黎市長25日下令，讓艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）也打上藍黃燈，同步跟進聲援烏國。

    綜合外媒報導，德國首都柏林地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）、義大利羅馬競技場（The Colisseum）、比利時布魯塞爾的五十周年紀念公園（Cinquantenaire Park）、澳洲墨爾本的費蓮達車站（Flinders Street Station），以及北馬其頓共和國首都斯科普里（Skopje）的外交事務部大廈，紛紛在建築外牆上投射代表烏克蘭國旗的藍色、黃色作為支持。

    報導指出，法國巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）於25日下達指令，要求艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）也同步投射藍黃燈，並持續3天，作為對於烏國人民的支持，伊達爾戈在24日也參與一場抗議俄羅斯入侵烏國的遊行，同時在社群平台推特斥責「這是不正當的犯罪行為」。

    據悉，柏林布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）與巴黎市政廳等2棟建築，於23日烏俄危機升溫時，早就率先打上藍黃燈。

    德國布蘭登堡大門。（路透）

    德國布蘭登堡大門。（路透）

    義大利羅馬競技場。（美聯社）

    義大利羅馬競技場。（美聯社）

    北馬其頓首都斯科普里（Skopje）的外交事務部大廈。（法新社）

    北馬其頓首都斯科普里（Skopje）的外交事務部大廈。（法新社）

    奧洲墨爾本的費蓮達車站。（法新社）

    奧洲墨爾本的費蓮達車站。（法新社）

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