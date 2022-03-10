為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬克宏與普廷頻繁通話 挨批雞同鴨講一場空

    自烏俄危機去年底升溫以來，俄羅斯總統普廷（左）、法國總統馬克宏（右）頻繁熱線對話14次，卻收效甚微，常各說各話、各自為政，被法媒批評是「雞同鴨講」。（法新社）

    自烏俄危機去年底升溫以來，俄羅斯總統普廷（左）、法國總統馬克宏（右）頻繁熱線對話14次，卻收效甚微，常各說各話、各自為政，被法媒批評是「雞同鴨講」。（法新社）

    2022/03/10 23:30

    〔中央社〕自烏俄危機去年底升溫，法俄元首頻繁熱線，兩人共計對話14次。然卻收效甚微，兩人常各說各話、各自為政，被法媒稱「雞同鴨講」。但外交官表示，在戰時保持對話暢通很重要。

    沒有其他領導人如法國總統馬克宏花這麼長的時間與普廷對話，而俄羅斯總統普廷也公開稱馬克宏為他「最喜歡的對話者」。

    法媒統計，從去年12月起，兩人共就烏克蘭危機進行14次對談，光在過去一個月間就交換了11次意見，有時還是一天兩次。

    然而由於通話成效不佳，法國媒體紛紛將兩人對話形容為「雞同鴨講」，也就是各說各話、各行其是。

    歐洲政治新聞媒體Politico今天也撰文，分析「馬克宏或許成功保持溝通熱線暢通，但他無法做到的是，展現任何有影響普廷行為的蛛絲馬跡」。

    俄國軍隊2月在烏克蘭邊境集結，馬克宏飛往莫斯科，隔著4公尺大長桌試圖說服普廷自制。幾週後，俄羅斯展開進攻。

    3月，普廷熱線馬克宏表示烏克蘭的「行動」照預期進行；但同一時間，俄軍正襲擊歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，引發輻射外洩的擔憂。

    Politico指出，普廷告訴馬克宏烏克蘭人使用「人肉盾牌」、「表現得像納粹」；然而於此同時，俄軍正朝馬立波（Mariupol）與切爾尼戈夫（Chernihiv）猛攻。

    根據總統府艾里賽宮（Elysee）表示，當下馬克宏挖苦普廷「在編故事給自己聽」，並說「你告訴我的與事實不符，更無法合理化你的暴力行動」。

    3月6日，法俄元首上一次談話，兩人照例雞同鴨講。馬克宏重申國際要求人道停火，但普廷卻否認在攻擊平民。至於馬立波人道走廊沒有被遵守，普廷說是烏克蘭的錯，馬克宏則提醒俄國才是開戰方。

    普廷事後表示，將接受馬克宏要求開設「人道走廊」，讓烏克蘭平民得以逃離武裝地區，結果路線全通往俄羅斯與白俄。對此，馬克宏動怒，隨後在電視專訪中斥責這個計畫，「是道德與政治上的犬儒主義，讓我無法忍受」。

    艾里賽宮指出，普廷也答應馬克宏要與聯合國國際原子能總署（IAEA）對話以確保烏克蘭核能設施安全，但目前為止沒有任何動作。

    歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）主任杜穆林（Marie Dumoulin）分析，「或許我們誤以為了解俄羅斯的企圖，也無疑低估俄羅斯控制烏克蘭的慾望。我們預估有理性空間，畢竟入侵烏克蘭所費不貲，並不是個理性的決定。但俄羅斯的理性不同常人」。

    一位曾參與2014年明斯克協議（Minsk agreements）的法國前外交官表示，普廷似乎沒有在聽馬克宏說話，並指出和普廷溝通困難的點在於「對話是單向的。他會一直重複，而你的觀點並不重要」。

    儘管馬克宏與普廷的熱線遭質疑徒勞無功，但艾里賽宮與支持者仍堅持，在西方加強俄羅斯制裁、軍援烏克蘭之際，兩方保持對話是很重要的，而法國總統是這個角色的最佳人選。

    法國駐敘利亞前大使杜克洛斯（Michel Duclos）向Politico表示，「這不是很有用，但卻必要，或許能救一些人命，絕對不能給對方拒絕對話的印象」。

    另一位前外交部官員則認為法國必須扮演這個角色，「我遇過很多糟糕事，但唯一能確定的是一定要保持溝通線順暢，因你永遠不知道對手何時會想尋找出口」。

    馬克宏並非烏俄戰爭爆發後唯一與普廷對話的元首。以色列總理班奈特（Naftali Bennett）上週至莫斯科拜會普廷；德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也多次與普廷通話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄烏外長土耳其談判無共識 普廷不排除與澤倫斯基會面（不斷更新）
    2022/03/11 00:17

    俄烏外長土耳其談判無共識 普廷不排除與澤倫斯基會面（不斷更新）
    俄羅斯戰車團上校指揮官遭擊殺 曾獲普廷親頒勇氣勳章
    2022/03/10 23:21

    俄羅斯戰車團上校指揮官遭擊殺 曾獲普廷親頒勇氣勳章

    航空城客運園區具潛力 區域受惠齊漲
    德、法、俄三方通話 要求普廷立即停火、談判解決危機
    2022/03/10 22:36

    德、法、俄三方通話 要求普廷立即停火、談判解決危機
    國際軍團2.2萬人抗俄！ 德國逾千人上陣 加拿大營已進駐基輔
    2022/03/10 21:50

    國際軍團2.2萬人抗俄！ 德國逾千人上陣 加拿大營已進駐基輔

    3C控顧目瞅 靠新「黑科技」幫你守護
    網傳俄羅斯將報復台灣關閉我外館 外交部澄清是謠言
    2022/03/10 21:41

    網傳俄羅斯將報復台灣關閉我外館 外交部澄清是謠言
    台灣被獨立！俄羅斯發布不友善國家名單 戰狼吐18字只能硬吞
    2022/03/10 20:32

    台灣被獨立！俄羅斯發布不友善國家名單 戰狼吐18字只能硬吞
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播