美記者遭俄軍槍殺 澤倫斯基慟：願他的犧牲激勵世界挺身而出

美國50歲記者雷諾（見圖）在烏克蘭首都基輔附近的伊爾平（Irpin）遭俄軍槍殺。（美聯社）

2022/03/15 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國50歲記者雷諾（Brent Renaud）在烏克蘭首都基輔附近的伊爾平（Irpin）遭俄軍槍殺，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向其家人致上哀悼：「願他的犧牲激勵世界挺身而出」。

雷諾生前正為美國《時代雜誌》的電視和電影部門工作，製作世界各地難民狀況的系列節目，節目名稱為《引爆點》（Tipping Point）。

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澤倫斯基在推特上貼出給予雷諾家人的信件，當中寫道，雷諾作為一名勇敢、才華橫溢的記者，在記錄人類悲劇時失去了生命，「他用了所有的勇氣和決心，前往最危險的地方，將史無前例的殘暴及邪惡給記錄下來」。

信中寫著，和俄羅斯政權持續鬥爭，以求捍衛權利的烏克蘭人民，將會一同為雷諾的死哀悼，「雷諾的犧牲將激勵全球一代又一代的人民」。

澤倫斯基也說，願雷諾的犧牲激勵世界挺身而出，喚起光明的力量，對抗黑暗。

I extend my heartfelt condolences to the family of Brent Renaud who lost his life while documenting the ruthlessness & evil inflicted upon ???????? people by Russia. May Brent’s life & sacrifice inspire the world to stand up in fight for the forces of light against forces of darkness. pic.twitter.com/bvQjM470OU — Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） March 14, 2022

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