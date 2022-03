美記者遭俄軍槍殺 澤倫斯基慟：願他的犧牲激勵世界挺身而出

2022/03/15 17:07

〔即時新聞/綜合報導〕美國50歲記者雷諾(Brent Renaud)在烏克蘭首都基輔附近的伊爾平(Irpin)遭俄軍槍殺,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)向其家人致上哀悼:「願他的犧牲激勵世界挺身而出」。

雷諾生前正為美國《時代雜誌》的電視和電影部門工作,製作世界各地難民狀況的系列節目,節目名稱為《引爆點》(Tipping Point)。

澤倫斯基在推特上貼出給予雷諾家人的信件,當中寫道,雷諾作為一名勇敢、才華橫溢的記者,在記錄人類悲劇時失去了生命,「他用了所有的勇氣和決心,前往最危險的地方,將史無前例的殘暴及邪惡給記錄下來」。

信中寫著,和俄羅斯政權持續鬥爭,以求捍衛權利的烏克蘭人民,將會一同為雷諾的死哀悼,「雷諾的犧牲將激勵全球一代又一代的人民」。

澤倫斯基也說,願雷諾的犧牲激勵世界挺身而出,喚起光明的力量,對抗黑暗。

I extend my heartfelt condolences to the family of Brent Renaud who lost his life while documenting the ruthlessness & evil inflicted upon ???????? people by Russia. May Brent’s life & sacrifice inspire the world to stand up in fight for the forces of light against forces of darkness. pic.twitter.com/bvQjM470OU