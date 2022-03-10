台灣被獨立！俄羅斯發布不友善國家名單 戰狼吐18字只能硬吞

俄羅斯發布「不友善國家」名單，台灣入列。中國外交部發言人趙立堅僅簡短回應，俄羅斯有權作出自己的決定。（法新社資料照）

2022/03/10 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，各國紛紛祭出經濟制裁，俄國也發布「不友善國家（unfriendly countries）」名單，台灣也入列，許多網友嗨喊，「被俄羅斯獨立了」。對此，中國外交部發言人趙立堅今（10）日僅簡短回應，俄羅斯有權作出自己的決定。

俄羅斯政府7日簽署一份對俄羅斯及其企業、公民採取不友善行動的外國名單，括美國、加拿大、歐盟國家、英國、烏克蘭、瑞士、日本、韓國、新加坡和台灣都名列其中。儘管俄羅斯在台灣後面加註「（中國）」，但仍引來網友熱烈討論，「俄羅斯政府要承認台灣是獨立國家了嗎？」、「中國要不開心了」、「他們（中國）有抗議俄羅斯把台灣列入不友善國家這件事嗎？」

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趙立堅今天在例行記者會上被問到，「近日，俄羅斯發布了一份不友善國家和地區的名單。中方如何評論？如果將來俄羅斯採取具體行動，中方如何回應？」對此，趙立堅僅短短回應，「俄羅斯作為主權國家，有權作出自己的決定」。

據了解，被俄羅斯列入不友善名單中的國家，若和俄羅斯有債務關係，俄羅斯債務人將可以直接以盧布償還債務。政府報告指出，債務人在付款當天可直接按照中央銀行的匯率支付等值的盧布。

俄羅斯發布「不友善國家」名單，台灣也入列，許多網友嗨喊，「被俄羅斯獨立了」。（歐新社、推特，本報合成）

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