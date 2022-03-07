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    俄羅斯發布「不友善國家」名單 台灣也入列！

    俄羅斯全面入侵烏克蘭，造成全球撻伐，並有多國對俄羅斯實施經濟制裁，對此，俄羅斯也提出反制，擬定了一份不友善國家（unfriendly countries）名單，其中也包括了台灣。（歐新社、推特，本報合成）

    俄羅斯全面入侵烏克蘭，造成全球撻伐，並有多國對俄羅斯實施經濟制裁，對此，俄羅斯也提出反制，擬定了一份不友善國家（unfriendly countries）名單，其中也包括了台灣。（歐新社、推特，本報合成）

    2022/03/07 19:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，造成全球撻伐，並有多國對俄羅斯實施經濟制裁，對此，俄羅斯也提出反制，擬定了一份不友善國家（unfriendly countries）名單，除了美國、歐盟、英國、加拿大等各大國外，台灣也被列入了名單中。

    根據《俄塔社》（ИТАР-ТАСС）報導，俄羅斯政府今日簽署了一份對俄羅斯以及其企業、公民採取不友善行動的外國名單，名單國家包括美國、加拿大、歐盟國家、英國、烏克蘭、蒙特內哥羅、瑞士、阿爾巴尼亞、安道爾、冰島、列支敦斯登、摩納哥、挪威、聖馬力諾、北馬其頓、日本、韓國、澳洲、密克羅尼西亞、紐西蘭、新加坡和台灣。

    該名單還特別標註，台灣被認為是中國的領土，但是1949年以後就由自己的政府統治。

    報導指，被列入不友善名單中的國家，若和俄羅斯有債務關係，俄羅斯債務人將可以直接以盧布償還債務。政府報告指出，債務人在付款當天可直接按照中央銀行的匯率支付等值的盧布。

    俄羅斯全面入侵烏克蘭，造成全球撻伐，並有多國對俄羅斯實施經濟制裁，對此，俄羅斯也提出反制，擬定了一份不友善國家（unfriendly countries）名單，其中也包括了台灣。圖為俄羅斯總統普廷。（歐新社）

    俄羅斯全面入侵烏克蘭，造成全球撻伐，並有多國對俄羅斯實施經濟制裁，對此，俄羅斯也提出反制，擬定了一份不友善國家（unfriendly countries）名單，其中也包括了台灣。圖為俄羅斯總統普廷。（歐新社）

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