菲律賓10天內慘遭颱風4連擊！ 風王「萬宜」今將登陸呂宋島

強烈颱風「萬宜」已在呂宋島東方近海，菲律賓即將迎來10天內第4個登陸颱風。（圖擷自tropicaltidbits.com）

2024/11/17 11:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓在11月迎來颱風4連擊，在「銀杏」、「桔梗」、「天兔」接連登陸後，第24號颱風、也是今年西太平洋最強風暴「萬宜」也將直撲菲律賓，在掠過菲國卡坦端內斯省後，今（17日）將登陸呂宋島，對當地威脅極大。

第24號颱風「萬宜」一度不被看好，但發展出乎意料，中央氣象署認定「萬宜」近中心最大風速每秒60公尺，超越9月「魔羯」颱風風速每秒58公尺，登上今年西太平洋風王，美國聯合颱風警報中心（JTWC）也認定「萬宜」達最高等的5級颶風等級。

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根據中央氣象署最新觀測顯示，「萬宜」颱風在昨（16日）晚掠過菲國卡坦端內斯省後，威力稍減，現近中心最大風速每秒51公尺，不過仍將以強烈颱風等級在今登陸呂宋島，菲律賓呂宋島在11月迎來颱風4連擊。

第22號颱風「銀杏」，在7日下午以強烈颱風等級登陸呂宋島東北角的卡加延省，造成1死1傷1失蹤，災損高達605萬美元（約新台幣1.96億元）；第23號颱風「桔梗」，11日上午登陸呂宋島東部的奧羅拉省，登陸時強度為中度颱風，造成2死2傷2失蹤，災損高達776萬美元（約新台幣2.52億元）。

第25號颱風「天兔」14日清晨以中度颱風強度登陸呂宋島東北角的卡加延省，造成當地2人失蹤，災損尚未公布。

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