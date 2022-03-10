南韓總統當選人 尹錫悅其人與政策走向一次看

南韓9日總統大選結果出爐，最大在野黨、保守派的國民力量候選人尹錫悅以48.6%得票，不到1個百分點的些微差距擊敗執政黨共同民主黨候選人李在明，將於5月10日就任。（美聯社）

2022/03/10 14:21

〔中央社〕南韓9日總統大選結果出爐，最大在野黨、保守派的國民力量候選人尹錫悅以48.6%得票，不到1個百分點的些微差距擊敗執政黨共同民主黨候選人李在明，將於5月10日就任。

這也是保守派在朴槿惠因閨蜜干政案下台後，時隔5年奪回政權。現任總統文在寅2017年挾燭光革命的氣勢獲得年輕選民支持，終結保守派10年執政，但5年任內因房價飆升等問題失去民心，終使進步派再失江山。

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韓裔的前美國國家安全會議亞洲事務主任車維德（Victor Cha）在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）撰文，介紹尹錫悅與未來可能的政策走向。

● 查辦前總統貪腐 尹錫悅頂司法鐵漢光環

尹錫悅是前南韓檢察總長，徹查前總統朴槿惠、李明博任內涉貪案而聲名大噪，也為他贏得肅貪硬漢的光環。雖然他檢察總長一職是由進步派的現任總統文在寅任命，但他查辦政府人員不手軟，在角逐總統大選前，就因起訴法務部長曹國而深得保守派的心。

這次參選總統前，尹錫悅從無選舉公職的經驗，預料新政府會找一批堅強的專業內政、外交團隊，但也應會有前保守派政府像朴槿惠、李明博時期的人馬回鍋。

● 內政：廣建住房、鬆綁管制刺激民間就業

按他競選期間的政見，尹錫悅的國內政策包含雄心勃勃的經濟增長計畫，重點是鬆綁企業監管，加大民間投資。

尹錫悅承諾在首爾及都會周邊地區興建造130萬套住房，另在全國其他地方建120萬套，以解決住房問題。他還鎖定30多歲以下的首次購屋族群，推出30萬套低於市價的住房，這些低廉住房可在5年後賣回給政府，還要放寬住房貸款限制。

尹錫悅另把重點放在激勵民間創造就業機會，而非政府帶頭，料將鬆綁對民間企業的監管，擴大勞動市場靈活性。

● 外交：轉為親美抗中

車維德認為，尹錫悅的外交政策將奠基於支持自由的國際秩序，與民主國家合作，對抗專制和不自由。

．對美

尹錫悅料將繼續落實去年5月文在寅與美國總統拜登峰會達成的事項，在半導體、電動汽車電池、人工智慧、生物技術和航太等多個領域合作。他也會更積極地支持拜登的印太戰略，轉與美國更全面的聯盟及加入美國主導的印太經濟框架。

尹錫悅還可能增加美韓聯合軍事演習頻率；現任總統文在寅為營造與平壤對話，過去幾年美韓聯合軍演頻率較以往低得多。

他還說過若有必要，會增加終端高空防衛系統（THAAD）的部署；過去北京已為南韓讓美國部署THAAD鬧得不可開交。

尹錫悅支持美、日、澳、印的四方機制（Quad），初期可能先從參與四方機制的工作層級著手，最終尋求讓南韓加入成為一員。

．對日

尹錫悅已表明，當選後第一個要見美國總統拜登，第2位就是日本首相岸田文雄。預料尹錫悅政府會致力修復近年較不睦的日韓關係，強化與美日共同應對北韓、情報分享及國防嚇阻能力。

．對中

尹錫悅政府會嘗試減少對中國的依賴，推動彈性的供應鏈。車維德認為與上屆政府相比，尹錫悅對北京的政策立場恐不會太恭順，部分原因出於對中國咄咄逼人策略的意識，及對中國影響北韓缺乏信心，這些作法也會與南韓大眾升高的反中氛圍相呼應。

．對北韓

相較文在寅，尹錫悅會對北韓採取更強硬的立場，但仍會尋求維繫兩韓對話，並持續推動向北韓的人道援助。但在達成朝鮮半島非核化前，尹錫悅不會拍板韓戰終戰宣言，也會更斷然應對北韓的尋釁。

尹錫悅料將與美國等盟邦一起強化防禦與嚇阻，包括進攻性的打擊和飛彈防禦能力。

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