祝賀尹錫悅 岸田文雄喊話︰盼改善冰冷日韓關係

日本首相岸田文雄透過記者會向尹錫悅祝賀，並向尹錫悅喊話，表示希望能改善冰冷的日韓關係。（美聯社）

2022/03/10 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕南韓第20屆總統大選9日投票，由最大在野黨「國民力量黨」候選人尹錫悅以不到1個百分點險勝執政黨「共同民主黨」候選人李在明，引發國際關注；對此，日本首相岸田文雄也透過記者會向尹錫悅祝賀，並向尹錫悅喊話，表示希望能改善冰冷的日韓關係。

據《NHK》

報導，岸田文雄在日本東京都舉行記者會上向尹錫悅傳遞祝賀之意，又表示，國際社會正面臨重大時代變革，此際，健全的日韓關係，對於實現以規則作為基礎的國際秩序、區域及世界的和平穩定、繁榮而言不可或缺，「日本、美國、南韓的攜手合作非常重要」。

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岸田文雄指出，1965年日韓邦交正常化，日韓關係有必要在以往建立的友好基礎上發展，相當期待尹錫悅在任期內領導、推動，以改善日韓關係為目的密切合作，此番發言表達日方希望改善冰冷日韓關係的意願。

被問及改善日韓關係的具體方針，岸田文雄回應，日韓關係現正處於非常嚴苛的狀況，不能就這樣置之不理，「我們會以信守國與國之間承諾，和日本一貫立場為（改善日韓關係的）基礎，找回健全的日韓關係；與新總統、新政權密切溝通是相當重要的。未來將持續關注南韓新政權的動態，同時也期望能與新政權展開對話」。

南韓第20屆總統大選9日投票，由最大在野黨「國民力量黨」候選人尹錫悅以不到1個百分點險勝執政黨「共同民主黨」候選人李在明。（路透）

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