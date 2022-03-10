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    男女大不同！研究：女性將失敗歸咎自己 男性則怪罪運氣

    每個人在面對挫折時都會有不同反應，最新一項研究表明，女性在遭遇失敗時，會傾向歸咎於自己能力不足，而男性則會將此歸因於外在因素，例如運氣不佳。（歐新社）

    每個人在面對挫折時都會有不同反應，最新一項研究表明，女性在遭遇失敗時，會傾向歸咎於自己能力不足，而男性則會將此歸因於外在因素，例如運氣不佳。（歐新社）

    2022/03/10 14:17

    〔即時新聞／綜合報導〕每個人在面對挫折時都會有不同反應，最新一項研究表明，女性在遭遇失敗時，會傾向歸咎於自己能力不足，而男性則會將此歸因於運氣不佳等外在因素。

    根據《每日郵報》報導，巴黎大學的研究團隊實施了一項調查，記錄下72個國家共50多萬名15歲學生的狀況，這些學生在假設性情境中被問到遭遇失敗後的反應，經過比對分析，研究人員最終得出了以上結論。

    調查中存在多個與失敗情境有關的問題，如「當遭遇挫折時，我擔心我可能沒有足夠的才能」等，而在這些題目中，男女答題者出現了顯著的性別差異，即女性傾向自認才能不足，而男性則表現出更多自信，將失敗歸因於運氣不好，即使這未必符合現實。

    研究人員表示，這種性別上的認知差異，源自社會中對性別與能力存在關聯的刻板印象，在許多國家中，男性普遍被認為比女性更聰明，或更有才華，就連女性也都接受了這點。

    有意思的是，這種刻板印象在發達國家或更標榜性別平等的國家最為嚴重，而成績愈優異的學生族群中尤為明顯。

    研究人員表示，這種刻板印象可能對男性或女性都是有害的，例如男性學生，可能在成長過程中過度依賴天賦，鄙視艱深的學習歷程，並在遭遇失敗時輕易放棄學業。

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