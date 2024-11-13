為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北韓飛彈測試惹怒三國 美日韓聯合軍演回應挑釁

    美、日、韓三國今日舉行為期三天的聯合軍演，回應北韓近期洲際飛彈測試的挑釁。示意圖。（美聯社）

    美、日、韓三國今日舉行為期三天的聯合軍演，回應北韓近期洲際飛彈測試的挑釁。示意圖。（美聯社）

    2024/11/13 21:49

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕上個月北韓進行洲際飛彈的測試，引發美、日、韓三國的不滿。為回應北韓的挑釁，今日三國舉行為期三天的聯合軍演，加強海上飛彈防禦和網絡防禦訓練，提升三國的協同作戰能力，展現三國對於北韓威脅的堅定立場。

    路透》報導，南韓軍方表示，今（13日）展開名為「自由之刃」的聯合軍演，預計為期三天，參與國包括美國和日本，並動用戰鬥機、海上巡邏機以及美國的航空母艦「喬治·華盛頓號」（USS George Washington）。

    此次演習是對於北韓近期進行洲際飛彈測試的回應，該測試引發南韓、美國和日本的譴責。美國國務院同時指出，北韓軍隊已開始參與烏俄戰爭。

    據報導，這次的聯合軍演，是2023年三國領袖於高峰會上達成協議，決定每年舉行一次聯合訓練，以對抗中國日益增強的實力和北韓核武器的威脅。而北韓政府一直以來不斷譴責南韓和美國的聯合軍演，稱這些演習是入侵的預演。

    根據南韓聯合參謀本部（JCS）消息，這次三方聯合演習還將進行海上飛彈防禦和網絡防禦訓練。另外，美國空軍在昨（12日）透露，2025年將把南韓和其他重要區域的A-10雷霆二式攻擊機汰換，作為現代化戰略的一部分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播