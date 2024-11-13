北韓飛彈測試惹怒三國 美日韓聯合軍演回應挑釁

美、日、韓三國今日舉行為期三天的聯合軍演，回應北韓近期洲際飛彈測試的挑釁。示意圖。（美聯社）

2024/11/13 21:49

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上個月北韓進行洲際飛彈的測試，引發美、日、韓三國的不滿。為回應北韓的挑釁，今日三國舉行為期三天的聯合軍演，加強海上飛彈防禦和網絡防禦訓練，提升三國的協同作戰能力，展現三國對於北韓威脅的堅定立場。

《路透》報導，南韓軍方表示，今（13日）展開名為「自由之刃」的聯合軍演，預計為期三天，參與國包括美國和日本，並動用戰鬥機、海上巡邏機以及美國的航空母艦「喬治·華盛頓號」（USS George Washington）。

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此次演習是對於北韓近期進行洲際飛彈測試的回應，該測試引發南韓、美國和日本的譴責。美國國務院同時指出，北韓軍隊已開始參與烏俄戰爭。

據報導，這次的聯合軍演，是2023年三國領袖於高峰會上達成協議，決定每年舉行一次聯合訓練，以對抗中國日益增強的實力和北韓核武器的威脅。而北韓政府一直以來不斷譴責南韓和美國的聯合軍演，稱這些演習是入侵的預演。

根據南韓聯合參謀本部（JCS）消息，這次三方聯合演習還將進行海上飛彈防禦和網絡防禦訓練。另外，美國空軍在昨（12日）透露，2025年將把南韓和其他重要區域的A-10雷霆二式攻擊機汰換，作為現代化戰略的一部分。

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