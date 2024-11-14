美媒爆川普擬設「戰士評審團」清算將領 軍方恐大地震

前參謀首長聯席會議主席密利（右）在近期出版的傳記中，直指川普是「徹底的法西斯主義者」。（法新社檔案照）

2024/11/14 00:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》13日獨家披露，美國準總統川普的交接團隊正研議一項行政命令草案，擬設立「戰士評審團」（Warrior Board）審查現役三、四星將領，可建議免除被認定不適任的將領職務。此舉引發外界憂慮，恐將軍方政治化，並造成高階將領寒蟬效應。

據《華爾街日報》取得的草案內容，評審團將由退役將領及士官長組成，專責審查現役將領的「領導能力、戰略準備及對軍事卓越的承諾」，若認定不適任者，可在30天內令其退役。值得注意的是，川普先前曾揚言要開除「覺醒派將領」（Woke Generals），指稱這些將領過度重視軍中多元化，忽視戰備整備。

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「Woke」原指對種族歧視的警覺，2020年代後被保守派轉為諷刺用語，批評過度政治正確及進步主義。代表人物如馬斯克（Elon Musk）就曾以「覺醒心靈病毒」抨擊此觀念破壞了他與變性「女兒」的關係。

雖然美國總統具有解除軍官職務的權力，但此項草案繞過五角大廈既有的人事晉升制度，由總統欽點人選組成評審團，向軍方釋放清算訊號。川普競選團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）未就草案置評，僅表示川普此次獲選民授予明確任期，將實踐競選承諾。

消息人士透露，草案針對的目標可能包括現任參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）上將。布朗曾在2020年「佛洛伊德事件」期間，公開分享身為非裔飛行員在軍中服役的經歷。川普也曾表示，將要求所有參與2021年阿富汗撤軍行動的將領在就職日中午前辭職。

多位專家對此提出警告。佛羅里達國際大學法學院軍事法教授卡本特（Eric Carpenter）指出：「這看來是為清除任何不願盲從的人所設計的制度。如果要開除可能基於法律或倫理原則說『不』的軍官，就設立一套完全任意的標準，這樣就能隨意免職。」

值得一提的是，川普首任總統期間曾任命多位將領進入內閣，包括前國防部長馬提斯（Jim Mattis）、前白宮幕僚長凱利（John Kelly）等人。然而這些將領最終都與川普關係破裂，甚至公開抨擊他危害國安。前參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）更在近期出版的傳記中，直指川普是「徹底的法西斯主義者」。

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