為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》美空軍全球司令部：義勇兵3型飛彈試射未能成功

    美國空軍576飛行試驗中隊於5日發射「義勇兵3型洲際飛彈」（Minuteman III）。（圖翻攝自美國空軍全球打擊司令部官網）

    美國空軍576飛行試驗中隊於5日發射「義勇兵3型洲際飛彈」（Minuteman III）。（圖翻攝自美國空軍全球打擊司令部官網）

    2021/05/07 12:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍576飛行試驗中隊（576th Flight Test Squadron）於5日試射「義勇兵3型洲際飛彈」（Minuteman III），不過這次沒像去年10月底「成功」飛行6760公里抵達太平洋，而是發射前的地面準備時，就緊急喊卡，目前正在調查失敗原因，和安排重新試射的時間。

    綜合外媒報導，美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command）指出，5日試射「義勇兵3型洲際飛彈」的任務沒有成功，因為電腦安全參數和標準值有偏差，因此決定在地面準備時就喊卡，目前正在調查詳細故障原因。

    報導指出，美國空軍將重新安排試射，因為該任務是576飛行試驗中隊每年必舉行的實驗之一，目的是為了確保「義勇兵3型洲際飛彈」能在使用5年後，仍能保有良好的性能，並評估是否加裝新的軟硬體，也是向他國傳遞「美國已為核武戰爭做好準備」的信號。

    報導提到，美國空軍仍持續監控位在蒙大拿州、北達科他州、懷俄明州、內布拉斯加州及科羅拉多州的400多枚遠程陸基飛彈，並計劃從去年底更新成現代版，原因就是擔心「義勇兵3型洲際飛彈」因時間推移，而變得無法使用。

    據悉，上次「義勇兵3型洲際飛彈」（Minuteman III）的試射，是在去年10月29日凌晨，該飛彈飛行將近6760公里越過太平洋後，成功落在馬紹爾群島瓜加林環礁。也因當時正值美國總統大選，特別引發外界對美核子嚇阻能力的關注。

    不過此次的飛行任務在地面準備時就緊急喊卡，因為電腦安全參數和標準值有偏差。（圖翻攝自美國空軍全球打擊司令部官網）

    不過此次的飛行任務在地面準備時就緊急喊卡，因為電腦安全參數和標準值有偏差。（圖翻攝自美國空軍全球打擊司令部官網）

    美國空軍全球打擊司令部針對５日試射失敗一事，所發出的官方新聞稿。（圖翻攝自美國空軍全球打擊司令部官網）

    美國空軍全球打擊司令部針對５日試射失敗一事，所發出的官方新聞稿。（圖翻攝自美國空軍全球打擊司令部官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》俄羅斯小心了！美軍羅馬尼亞「快閃軍演」秀肌肉
    2021/04/13 11:20

    軍情動態》俄羅斯小心了！美軍羅馬尼亞「快閃軍演」秀肌肉
    軍情動態》美空軍超鍾愛B-52 轟炸機改良後續服役至2050年
    2021/04/12 10:48

    軍情動態》美空軍超鍾愛B-52 轟炸機改良後續服役至2050年

    育兒觀念5NG！耽誤嬰幼兒大腦發展
    軍情動態》美偵察機罕見10度夜航南韓空域 監視目標曝光
    2020/10/27 11:24

    軍情動態》美偵察機罕見10度夜航南韓空域 監視目標曝光
    美軍空中演練遇鳥擊 3枚訓練用炸彈意外掉落...
    2019/07/03 13:51

    美軍空中演練遇鳥擊 3枚訓練用炸彈意外掉落...
    美國飛官偷開F-16密會情人 事後僅撤去隊長職務
    2018/11/28 23:59

    美國飛官偷開F-16密會情人 事後僅撤去隊長職務
    國際今日熱門
    英男出遊不慎墜落35公尺高懸崖 遇漲潮幸運撿回一命
    2021/05/06 14:41

    英男出遊不慎墜落35公尺高懸崖 遇漲潮幸運撿回一命

    投放反北韓政府文宣 脫北組織遭南韓警方突襲搜索
    2021/05/06 13:47

    投放反北韓政府文宣 脫北組織遭南韓警方突襲搜索

    謠言終結站》全世界首個驗確診屍體國家是俄羅斯 查核中心闢謠
    2021/05/06 15:22

    謠言終結站》全世界首個驗確診屍體國家是俄羅斯 查核中心闢謠

    印度醫護「丟包」確診患者？ 真相曝光令人心疼
    2021/05/06 16:01

    印度醫護「丟包」確診患者？ 真相曝光令人心疼

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播