軍情動態》美空軍全球司令部：義勇兵3型飛彈試射未能成功

美國空軍576飛行試驗中隊於5日發射「義勇兵3型洲際飛彈」（Minuteman III）。（圖翻攝自美國空軍全球打擊司令部官網）

2021/05/07 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍576飛行試驗中隊（576th Flight Test Squadron）於5日試射「義勇兵3型洲際飛彈」（Minuteman III），不過這次沒像去年10月底「成功」飛行6760公里抵達太平洋，而是發射前的地面準備時，就緊急喊卡，目前正在調查失敗原因，和安排重新試射的時間。

綜合外媒報導，美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command）指出，5日試射「義勇兵3型洲際飛彈」的任務沒有成功，因為電腦安全參數和標準值有偏差，因此決定在地面準備時就喊卡，目前正在調查詳細故障原因。

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報導指出，美國空軍將重新安排試射，因為該任務是576飛行試驗中隊每年必舉行的實驗之一，目的是為了確保「義勇兵3型洲際飛彈」能在使用5年後，仍能保有良好的性能，並評估是否加裝新的軟硬體，也是向他國傳遞「美國已為核武戰爭做好準備」的信號。

報導提到，美國空軍仍持續監控位在蒙大拿州、北達科他州、懷俄明州、內布拉斯加州及科羅拉多州的400多枚遠程陸基飛彈，並計劃從去年底更新成現代版，原因就是擔心「義勇兵3型洲際飛彈」因時間推移，而變得無法使用。

據悉，上次「義勇兵3型洲際飛彈」（Minuteman III）的試射，是在去年10月29日凌晨，該飛彈飛行將近6760公里越過太平洋後，成功落在馬紹爾群島瓜加林環礁。也因當時正值美國總統大選，特別引發外界對美核子嚇阻能力的關注。

不過此次的飛行任務在地面準備時就緊急喊卡，因為電腦安全參數和標準值有偏差。（圖翻攝自美國空軍全球打擊司令部官網）

美國空軍全球打擊司令部針對５日試射失敗一事，所發出的官方新聞稿。（圖翻攝自美國空軍全球打擊司令部官網）

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