軍情動態》俄羅斯小心了！美軍羅馬尼亞「快閃軍演」秀肌肉

HIMARS火箭系統下機後，立刻在跑道模擬長程精準火力打擊，全程不到1小時，堪稱「快閃行動」。（圖翻攝自美國歐洲司令部推特）

2021/04/13 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部邊境情勢升溫！美軍當地時間10日在歐洲展開「HIMARS快速滲透」（HIMARS Rapid Infiltration，HIRAIN）演習，由空軍MC-130J運輸機，把俗稱海馬斯（HIMARS）的火箭系統從德國運抵羅馬尼亞部署，模擬長程精準火力打擊，回應俄羅斯意味濃厚。

綜合外媒報導，HIMARS快速滲透演習，集結了美國空軍352特戰部隊及美國陸軍第41野戰砲兵旅，352特戰部隊從駐地英國米爾登霍爾基地（RAF Mildenhall）出發，先飛抵格拉芬韋赫爾基地（Grafenwöhr）裝載HIMARS火箭系統後，前往位於黑海西岸羅馬尼亞的康斯坦察（Constanta）。

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報導提到，美軍飛抵康斯坦察後，機場地面人員隨即快速卸下HIMARS火箭系統，在空軍MC-130J運輸機降落的數分鐘內便完成模擬長程精準火力打擊，演習結束後迅速將參演人員及設備重新放回運輸機，全程不到1小時，堪稱「快閃行動」。

報導也說，此次演習可有效減少HIMARS火箭系統遭敵方追蹤與反擊，並能有效進行跨區機動投射，也告訴俄羅斯，美軍具備強大的長程精準火力打擊能力，休想越雷池一步，強化北約的嚇阻戰力外，也確保歐洲和平。

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