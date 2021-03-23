軍情動態》美軍測試ERCA自動裝彈機 未來可望降低射擊人力

陸軍副參謀總長馬丁（Joseph Matthew Martin）（見圖）正在視察新型長程自走砲（ERCA）的自動裝彈機。（圖翻攝自美國陸軍官網）

2021/03/23 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕美軍砲火升級！美國軍事研究和製造設施皮卡汀尼兵工廠（Picatinny Arsenal）正在對開發的新型長程自走砲（ERCA）自動裝彈機進行測試，未來射擊大砲的人力將有望降低，且很有可能不需士兵現場發射。

綜合外媒報導，目前新型長程自走砲的研發，已列入美國陸軍遠程精準射擊任務（LRPF）中，未來將分2階段改良，首先大幅提昇自走砲的射程，再提高射擊速度，目前測試及改良工作都由皮卡汀尼兵工廠積極進行中，未來可望降低實體射擊大砲的人數，且士兵不用現場發射，安全性大幅提升。

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報導指出，為了達成傳統加農炮最好的射擊效果，需要選擇合適的砲彈及引信，同時搭配相應距離所需配置的推進劑，接著將引信設定、砲彈及推進劑塞入砲口，接著關閉砲口準備發射，是長久以來執行人工射擊大砲的標準作業程序。

報導提到，皮卡汀尼兵工廠的設計師吉米（Jimmy Lee）表示，ERCA自動裝彈機的射擊速度比傳統人工射擊快上2~3倍，且為了避免砲彈過熱，其連續發射時間也有所限制，與傳統砲彈比相對安全有效率。

報導也說，早在2018年11月時，ERCA的初期變體XM1299榴彈砲，就曾成功射擊高達72公里，創美國陸軍榴彈砲射擊最遠的記錄，更是現役射程的2倍多，接著在2019年6月試射中，新研製的自動裝彈機就曾以每分鐘7發的射速，搭配XM657增程增壓發射推進劑，快速射出5發模擬新式極音速砲彈。

新型長程自走砲（ERCA）的自動裝彈機的示意圖。（圖翻攝自美國陸軍官網）

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