白天熱如夏高溫恐破30度 今晚及週六兩波鋒面 降雨時間曝光

氣象專家指出，今日晚間將有鋒面通過，包含北部及東北部將有陣雨或雷雨，明日則會擴大到中部以北、南部山區，且須慎防「劇烈天氣」的發生。（資料照）

2025/04/09 08:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期天氣短暫好轉，今天預估多地仍會有30度以上高溫，不過據氣象專家指出，今日晚間將有鋒面通過，包含北部及東北部將有陣雨或雷雨，明日則會擴大到中部以北、南部山區，且須慎防「劇烈天氣」的發生，至於明晚至週六上午恢復晴暖穩定，至於週六下午至下週日晨又有另一鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受鋒面接近及通過影響，白天台灣適位於鋒前大暖區，各地高溫顯著；估計中北部地區最高溫在30至32度之間，南部地區最高溫也在30度以上，東部及澎湖地區最高溫在26至28度，金馬地區最高溫則在23至25度之間。

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到了今日晚間，由於鋒面前緣到達，環境水氣開始增多，降雨機會同步增大，並伴隨雷電等劇烈天氣現象的發生，評估北部及東北部地區會在22時左右，時間最早。

「林老師氣象站」提到，預估明日清晨約8點前後，會再擴增至中部以北地區。明日中午左右，南部地區也有機會，不過發生時間很短。至於整個降雨趨緩、鋒面遠離，要等到明日的下午至晚間；評估這波鋒面停留時間並不長，前後不到1天。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地多雲時晴，各地區最高氣溫皆可達30度以上，南部最高氣溫甚至達34度，白天微熱、早晚略偏涼。山區及花東偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，預估今半夜至明日下午將有鋒面通過，前後不到24小時，包含中部以北、南部山區轉有陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的發生，氣溫略降。

吳德榮指出，至於明晚至週六上午恢復晴暖穩定，週六下午至下週日晨、另一鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，亦有雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」發生的機率，氣溫下降。下週日白天起天氣迅速好轉，「雨過天青」。

吳德榮提到，下週一、二受移動高壓影響，各地白天「晴熱如夏」、早晚因輻射冷卻、明顯偏涼，日夜溫差很大，可能超過15度。至於下週三至週五受高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」，西半部清晨容易起霧。

「林老師氣象站」指出，今日晚間由於鋒面前緣到達，環境水氣開始增多，降雨機會同步增大。預估明日清晨約8點前後，會再擴增至中部以北地區；明日中午左右，南部地區也有機會（圖擷自臉書）

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