內訌！不爽被諷「汽車組裝商」 馬斯克嗆納瓦羅「真是個白痴」

馬斯克被納瓦羅諷刺是「汽車組裝商」，在社群媒體「X」回嗆納瓦羅「真是個白痴」。（路透）

2025/04/09 08:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕率領美國政府效率部（DOGE）的特斯拉執行長、全球首富馬斯克與白宮首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）的口舌之爭尚未平息，納瓦羅在接受媒體專訪時諷刺馬斯克是「汽車組裝商」，將來自世界各國的零部件組裝成車。納瓦羅此言觸怒馬斯克，馬斯克在社群媒體「X」回嗆納瓦羅「真是個白痴」。

納瓦羅在接受《CNBC》節目訪問時指稱：「白宮的所有人都知道，美國人民也知道，伊隆（馬斯克）是汽車製造商。但他不是汽車製造商，他是汽車『組裝商』。在很多情況下，如果你去他在德州的工廠，你會發現他生產的大部分引擎，當然在電動車的情況下是電池，是來自日本和中國，電子產品來自台灣。」

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納瓦羅強調：「我們的想法和伊隆不一樣，我們希望輪胎在亞克朗製造、我們希望變速器在印第安納波利斯製造、我們希望引擎在弗林特和薩吉諾製造、我們希望汽車在這裡（意指美國）生產。」

馬斯克在社群平台X上回應一段納瓦羅討論特斯拉電動車組裝流程的影片時表示：「納瓦羅真是個白痴，他說的話明顯是錯的。」並強調特斯拉「擁有最多美國製造的汽車」。

馬斯克不甘示弱，繼續罵納瓦羅「比一袋磚頭還蠢（意指蠢到不行）」，表示特斯拉無論用哪種定義，都是美國特斯拉、都是美國垂直整合程度最高、使用美國本土零件比例最高的汽車製造商，並利用納瓦羅近期的「虛構經濟學專家」爭議，諷刺他：「納瓦羅應該去問問他自己編造的假專家，朗·瓦拉（Ron Vara）。」

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