軍情動態》美空軍超鍾愛B-52 轟炸機改良後續服役至2050年

美空軍正在為B-52轟炸機添購發動機，並改良剎車及車輪，預計將持續值勤到2050年。（路透）

2021/04/12 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕到底多鍾愛B-52轟炸機？美國空軍正預計為B-52同溫層堡壘轟炸機（Stratofortress）添購608台發動機，並改良剎車和車輪，預計將斥資約13億美元 （370億新台幣）的預算，要讓從1955年上線的B-52，持續值勤至2050年。

根據《Military.com》報導，美國空軍7日時選擇了雷神（Raytheon）的子公司柯林斯航太（Collins Aerospace），負責設計及翻新B-52轟炸機77種的新型剎車及輪組系統，且合約包含未來零組件供應及維修保養，估計更新作業會在2024年完成，花費約13億美元（約新台幣370億）。

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報導指出，新型剎車系統採用DURACARB碳材質，將取代現行的鋼製剎車，能有效降低飛機降落時，剎車系統所承受的高溫損害，將提高B-52的使用壽命，推估可剎車距離能從系統現有的2400公里，大幅增加至2萬多公里。

報導提到，美國空軍也計劃要為目前已有76架轟炸機的B-52機隊再添購608台發動機，包含了普惠（Pratt＆Whitney）、奇異（General Electric）及勞斯萊斯（Rolls-Royce）三家發動機大廠皆向美國空軍提報了需求方案說明書（RFP），但至今仍未決定得標廠商。

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