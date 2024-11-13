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    越南國家主席梁強出訪智利 隨行安全人員陷性侵指控

    涉性侵的越南安全人員10日晚間被捕之後，梁強（右2）11日繼續和智利總統波里奇（左3）見面。（美聯社）

    涉性侵的越南安全人員10日晚間被捕之後，梁強（右2）11日繼續和智利總統波里奇（左3）見面。（美聯社）

    2024/11/13 21:49

    〔中央社〕越南國家主席梁強9日起率代表團出訪智利、秘魯並出席APEC峰會，隨行的安全人員卻在首站智利被控涉入性侵害案，這名人員10日晚間被逮，11日遭法院裁定出境。

    梁強（Luong Cuong）率領高階代表團於9至12日訪問智利，12至16日訪問秘魯，同時出席在秘魯利馬舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。這是梁強10月下旬擔任越南國家主席以來的首次出訪。

    智利外交部11日在官網發布新聞稿指出，越南代表團的安全人員10日晚間被控涉入性侵害案，隨即遭到逮捕。智利外交部對此深表遺憾，準備好透過各種必要的方法協助相關單位。

    中央社12日向越南外交部查證此事，至今天發稿前仍未收到回覆。

    綜合英國廣播公司（BBC）、美國之音（VOA）等外媒報導，智利的法院11日裁定，一名越南代表團的成員必須離開智利，而且在遭到性侵害的指控後，至少2年內都不能再入境智利。

    這名越南安全人員10日晚間被捕之後，梁強11日繼續和智利總統波里奇（Gabriel Boric）見面。

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