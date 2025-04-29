勝選演說砲轟川普 加拿大總理卡尼：與美國的舊關係已結束

加拿大國會選舉出爐，執政黨自由黨勝選，可望持續執政，總理卡尼 （Mark Carney）發表勝選宣言砲轟川普。（路透）

2025/04/29 15:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大國會選舉出爐，執政黨自由黨勝選，可望持續執政，總理卡尼（Mark Carney）發表勝選宣言指出，加拿大和美國的舊有關係已「結束」，「美國想要我們的土地、資源和水」，他強調這永遠不會發生。

據《路透》報導，總理卡尼領導的自由黨將贏得加拿大國會選舉，聯邦眾議院343個席次中，自由黨拿下（或領先）167個席次，雖然未達172個單獨過半目標，但仍贏過保守黨的145席。

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卡尼在渥太華的勝選演講中表示：「我們與美國的舊有關係，即建立在穩步加強一體化基礎上的關係，已經結束了。」自二次大戰以後，加拿大依賴以美國為基礎的開放全球貿易體系已經結束，「這些都是悲劇，但這也是我們的新現實。」他向底下支持者喊話：「我們已經從美國背叛的震驚中走出來，但我們永遠不應該忘記教訓。」

卡尼批評川普「美國想要我們的土地、我們的資源、我們的水、我們的國家。」川普總統正試圖擊垮我們，好讓美國能掌控我們，他強調這永遠不會發生。

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