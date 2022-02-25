內奸是亡國第一步 呂秋遠：俄烏與兩岸本質不同但部分相似

呂秋遠認為，俄烏衝突與台海本質不同，但有某些部分相似。（歐新社）

2022/02/25 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭引起國人關注，不少人也聯想到台灣面臨的台海潛在危機，律師呂秋遠在臉書表示：「俄羅斯、烏克蘭的狀況，與中國、台灣的關係，本質完全不同，但是某些部分實在太相似」。

呂秋遠在臉書撰文指出，烏克蘭以領土來說，是歐洲第二大國，但俄國從未將其當作是獨立國家，俄人總是把烏克蘭人稱作「血濃於水」的斯拉夫兄弟，認為烏國是俄國不可分割的神聖領土。

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至於烏克蘭方面，在獨立之後開始推行「去俄羅斯化」，結果引起俄國不滿，之後發兵奪下烏克蘭的克里米亞地區，並成立克里米亞共和國，直到現在國際社會僅僅用消極態度應對，讓俄羅斯知道「國際社會裡，很多國家都只是紙老虎」。

接下來是北約的部分，該組織在蘇聯瓦解後，不斷吸收華沙組織的東歐成員，這兩年則想要吸收烏克蘭，讓俄羅斯相當不安，如今北約因川普至今還在與美國修復關係，加上德國因天然氣資源不敢得罪俄國，給了俄國開戰之機。

開戰的起點是烏東地區，當地頓內茨克、盧甘斯克兩個地區有大量的俄裔民眾，一直希望能「回歸祖國」，因此俄羅斯讓這兩個地區獨立，並簽署駐軍條約，藉此入侵烏東。

呂秋遠總結，這件事與台灣和中國關係的本質不同，但具有10點啟示：

1.不斷鼓吹不同國家卻同文同種的人，大致上都不懷好意。

2.不要過於相信國際社會，他們很多的所謂支持，都是說說而已。

3.內奸的存在，是亡國的第一步。至於誰是內奸，看看他們平常的表現就會知道。

4.起初，敵人會要你認錯，其次，敵人會要你跪著認錯，最後，敵人不需要你認錯，會直接屠殺。

5.屈辱之後，還是要面對戰爭，所以一開始就要站著，讓對方知道我們會寧死不屈。

6.讓自己有重要的戰略地位，不論是生產或是軍事，別人才會把我們當一回事，也才會幫助我們。

7.每個國家都有自己的利益，他們選邊站的理由，往往不是為了公平正義，而是為了自己而已。

8.中國不敢承認克里米亞是俄羅斯的，也還沒承認頓內茨克、盧甘斯克是獨立國家，因為中國沒辦法解釋，為什麼台灣不是中國的。

9.好好珍惜我們現有的一切，不要讓任何人、任何國家，改變我們的生活方式。

10.烏克蘭加油！別輸給侵略者！

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