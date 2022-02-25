俄羅斯入侵烏克蘭 最新情勢全掌握（不斷更新）

俄總統普廷24日對烏克蘭發動侵略震驚全球。（美聯社）

2022/02/25 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間25日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊俄羅斯24日發動陸、海、空攻擊，侵略烏克蘭，這是歐洲從二次世界大戰以來一國對另一國開戰最大攻擊。俄羅斯坦克車、軍用車輛、部隊大量從白俄羅斯、俄羅斯、克里米亞（已被俄國併吞）邊界進入烏克蘭領土攻擊，俄軍並自西南的黑海海岸和東南的亞速海海岸登陸。

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＊美國總統拜登指出，美方將與歐盟27個成員國及7大工業國（G7）國家聯手，對俄方實施下列制裁：1.限制俄國用美元、歐元、英鎊和日圓做生意的能力。2.阻止俄國為其軍方提供資金與使其壯大的能力。3.削弱俄國在21世紀高科技經濟的競爭力。4.美國制裁持有約1兆美元（約新台幣28.3兆）資產的俄國銀行。美國也再對俄國4家主要銀行設限，這代表這些銀行在美國的全部資產會被凍結。

＊烏克蘭國家邊防警衛隊表示，俄國軍隊已經佔領位於黑海的烏國島嶼茲米尼島（Zmiinyi），用空襲的方式催毀島上的基礎設施，當地通訊已經失聯。報導指茲米尼島人口雖不多，對烏國的重要性在於確立領海邊界。

＊法國總統馬克宏致電普廷，要求立即停止對烏克蘭的軍事行動。這是普廷下令入侵後首度與西方國家領導人溝通。兩人同意持續保持聯繫。

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