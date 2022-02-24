俄羅斯入侵烏克蘭 開戰最新情勢一篇全掌握（不斷更新）

俄羅斯飛彈空襲烏克蘭東部頓涅茨克州的馬里烏波爾機場。（路透）

2022/02/24 18:18

〔編譯楊芙宜／台北報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。路透整理了截至台灣時間24日下午約4點半的最新情勢發展，以列表方式呈現雙方最新動態。

＊俄羅斯軍隊24日對烏克蘭多個城市發射飛彈攻擊，部隊登陸烏克蘭海岸，稍早前普廷24日上午授權對烏克蘭東部採取特殊軍事作戰。（根據官員和媒體）

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＊普廷說他的目標是使烏克蘭「非軍事化（廢除軍備）」和「非納粹化」。

＊俄羅斯部隊從白俄羅斯、俄羅斯、克里米亞（已被俄國併吞）攻擊烏克蘭。（根據烏克蘭國家邊防局）俄羅斯國防部宣稱其空襲沒有針對城市。

＊烏克蘭首都基輔附近聽到砲轟聲響。烏克蘭表示，俄羅斯對烏克蘭各地砲擊

一路到西部利維夫（Lviv）地區。

＊烏克蘭總統澤倫斯基向世界領袖呼籲對俄羅斯實施所有可能制裁，指普廷想要摧毀烏克蘭國家。

＊歐盟將實施新制裁，凍結俄羅斯資產，中止俄國銀行進入歐洲金融市場，並鎖定克里姆林宮野蠻攻擊的利益制裁。（根據歐盟資深官員）

＊美國總統拜登表示，美國和盟邦要對俄羅斯實施「嚴厲制裁」。

＊中歐國家開始準備接受潛在數十萬民眾可能逃離烏克蘭。

＊摩爾多瓦（Moldova，介於烏克蘭及羅馬尼亞之間）宣布緊急狀態，數十輛車在摩國和烏克蘭的邊境排隊。（根據摩爾多瓦媒體網站）

＊俄羅斯暫停商業船隻通行亞速海，但保持俄國黑海港口開放航行。（根據俄羅斯官方和五穀行業消息）

＊烏克蘭要求土耳其對俄羅斯艦艇關閉博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽（根據烏克蘭駐土耳其大使）

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