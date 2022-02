尬爆！歌手爸媽後台巧遇「哈利王子」本尊 卻驚呼：「你跟王子撞臉」

2022/02/18 17:24

〔即時新聞/綜合報導〕脫離英國王室前往美國加州定居的哈利王子(Prince Harry),近日遭直擊和堂妹尤金妮公主(Princess Eugenie)去看超級盃(Super Bowl)總冠軍賽。除了引發討論外,其實幕後也鬧了不少趣事,美國鄉村歌手米奇蓋頓(Mickey Guyton)就分享,他的父母根本認不出哈利,見到面時還稱他與王子「撞臉」。

綜合外媒報導,美國時間本月13日,哈利王子及尤金妮公主一起前往加州的SoFi體育場(SoFi Stadium)觀看職業美式足球聯盟(NFL)超級盃決賽,而最終公羊隊以23:20的比數,擊敗孟加拉虎隊。

報導指出,米奇蓋頓出席了超級盃總冠軍賽,並在在SoFi體育場演唱美國國歌,為比賽揭開序幕,而當她演唱完畢返回貴賓區時,她看到自己的父母正在跟巧遇的哈利王子社交,不過她的爸媽鬧了笑話,因為兩人根本認不出是王子本尊。

儘管父母們沒想到王子本人就站在面前,但當下還是因為對方長的很像哈利因此想與他合影,令人傻眼的是,蓋頓的媽媽還講了一句:「有沒有人說你長得很像哈利?」讓場面更加尷尬,直到王子摘下帽子,並經由蓋頓解釋後,才讓父母搞清楚狀況。

I met Prince Harry. He was just lovely. I even curtsied in my track suit. pic.twitter.com/eC73vzVWCH