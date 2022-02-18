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    尬爆！歌手爸媽後台巧遇「哈利王子」本尊 卻驚呼：「你跟王子撞臉」

    英國哈利王子（左）日前去看超級盃總冠軍賽，和美國鄉村歌手蓋頓（右）合影留念。（圖擷取自@MickeyGuyton推特）

    英國哈利王子（左）日前去看超級盃總冠軍賽，和美國鄉村歌手蓋頓（右）合影留念。（圖擷取自@MickeyGuyton推特）

    2022/02/18 17:24

    〔即時新聞／綜合報導〕脫離英國王室前往美國加州定居的哈利王子（Prince Harry），近日遭直擊和堂妹尤金妮公主（Princess Eugenie）去看超級盃（Super Bowl）總冠軍賽。除了引發討論外，其實幕後也鬧了不少趣事，美國鄉村歌手米奇蓋頓（Mickey Guyton）就分享，他的父母根本認不出哈利，見到面時還稱他與王子「撞臉」。

    綜合外媒報導，美國時間本月13日，哈利王子及尤金妮公主一起前往加州的SoFi體育場（SoFi Stadium）觀看職業美式足球聯盟（NFL）超級盃決賽，而最終公羊隊以23：20的比數，擊敗孟加拉虎隊。

    報導指出，米奇蓋頓出席了超級盃總冠軍賽，並在在SoFi體育場演唱美國國歌，為比賽揭開序幕，而當她演唱完畢返回貴賓區時，她看到自己的父母正在跟巧遇的哈利王子社交，不過她的爸媽鬧了笑話，因為兩人根本認不出是王子本尊。

    儘管父母們沒想到王子本人就站在面前，但當下還是因為對方長的很像哈利因此想與他合影，令人傻眼的是，蓋頓的媽媽還講了一句：「有沒有人說你長得很像哈利？」讓場面更加尷尬，直到王子摘下帽子，並經由蓋頓解釋後，才讓父母搞清楚狀況。

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