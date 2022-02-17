哈利王子為何要去看超級盃 美國公共關係專家這樣分析

英國哈利王子（右）13日遭網友直擊與堂妹尤金妮公主（左）一同前往加州SoFi體育場收看超級盃總冠軍賽。（圖擷取自@MattaOfFact推特）

2022/02/17 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕脫離英國王室前往美國加州定居的哈利王子（Prince Harry），近日遭直擊和堂妹尤金妮公主（Princess Eugenie）去看超級盃（Super Bowl）總冠軍賽。對此，專家分析此舉是「精心策劃」的做法，為的就是融入美國文化，同時向不認同他的人嗆聲。

根據英媒《每日星報》的獨家報導，美國時間本月13日，哈利王子及尤金妮公主遭網友直擊一起前往加州的SoFi體育場（SoFi Stadium），觀看職業美式足球聯盟（NFL）超級盃決賽，而最終公羊隊以23：20的比數，擊敗孟加拉虎隊。

請繼續往下閱讀...

對此，美國公共關係專家希弗（Eric Schiffer）認為，哈利王子絕非心血來潮而親赴球場觀賽，這是經過「精心策劃」的明智之舉，透過融入當地生活，向外界證明，他已與美國人產生情感連結，同時也是對不認同他新身分的美國人比出中指。

希弗分析，哈利王子的做法是相當具有智慧的，他藉由大多數美國人最懷舊的美式運動來博取認同，同時對外界展示他對美國文化的尊重。不過，哈利王子或許會感到有些痛苦，因為這畢竟可能不是他最喜歡的運動項目。

尤金妮公主是安德魯王子（Prince Andrew Duke of York）與前妻約克公爵夫人莎拉（Sarah，Duchess of York）的次女，為哈利王子的堂妹，也是女王的孫女。

美國公共關係專家希弗（見圖）認為，哈利王子去看球賽是精心策劃後所做出的決定，為的就是融入美國文化，同時向不認同他的人嗆聲。（圖擷取自＠ericschiffer官方IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法