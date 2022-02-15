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    哈利王子看超級盃 「女伴」竟非老婆大人梅根

    推特網友目擊哈利王子（右）與尤金妮公主（左）一同前往美國加州SoFi體育場，觀看超級盃總冠軍賽。（圖擷取自@NFLUK官方推特）

    推特網友目擊哈利王子（右）與尤金妮公主（左）一同前往美國加州SoFi體育場，觀看超級盃總冠軍賽。（圖擷取自@NFLUK官方推特）

    2022/02/15 12:03

    〔即時新聞／綜合報導〕哈利王子（Prince Harry）遭網友目擊和尤金妮公主（Princess Eugenie）一同前往加州洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）觀看超級盃（Super Bowl）總冠軍賽，不過外界都在猜測妻子梅根（Meghan Markle）去哪了？為何沒有一同出席觀賽？

    綜合外媒報導，英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）自2020年3月退出王室後，便在美國加州聖巴巴拉郡（Santa Barbara County）蒙特西托（Montecito），豪擲1100萬英鎊（約新台幣4.1億）購入豪宅遷居。

    而風靡全美的職業美式足球聯盟（NFL）超級盃（Super Bowl）總冠軍賽，於美國時間13日開踢，雙方一路纏鬥到最後，公羊靠著終場前1分25秒的關鍵達陣，以23：20擊敗孟加拉虎，拿下自1999年後的首座冠軍，也是隊史第2冠。

    值得關注的是，這場萬眾矚目的總冠軍賽，推特網友目擊了哈利王子也親赴SoFi體育場，坐在私人包廂內，與妻子梅根觀賽，但事實上，哈利旁邊坐的女性是尤金妮公主，並非妻子梅根，也引發外界猜測，為何太太並未偕同哈利一起觀賽。

    報導指出，哈利與梅根在加州的豪邸，距離SoFi體育場僅不到2小時的車程，沒有不一起出席的道理，唯一有可能的原因就是，梅根留在家裡照顧2歲兒子阿奇（Archie）及6個月大女兒莉莉貝。

    而這場NFL總冠軍賽，包含加拿大演員雷諾斯（Ryan Reynolds）、NBA球星小皇帝詹姆斯（LeBron James）、演員哈特（Kevin Hart）與南非女演員賽隆（Charlize Theron）皆親自到場觀賽。

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