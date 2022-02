哈利王子看超級盃 「女伴」竟非老婆大人梅根

2022/02/15 12:03

〔即時新聞/綜合報導〕哈利王子(Prince Harry)遭網友目擊和尤金妮公主(Princess Eugenie)一同前往加州洛杉磯SoFi體育場(SoFi Stadium)觀看超級盃(Super Bowl)總冠軍賽,不過外界都在猜測妻子梅根(Meghan Markle)去哪了?為何沒有一同出席觀賽?

綜合外媒報導,英國哈利王子(Prince Harry)和妻子梅根(Meghan Markle)自2020年3月退出王室後,便在美國加州聖巴巴拉郡(Santa Barbara County)蒙特西托(Montecito),豪擲1100萬英鎊(約新台幣4.1億)購入豪宅遷居。

請繼續往下閱讀...

而風靡全美的職業美式足球聯盟(NFL)超級盃(Super Bowl)總冠軍賽,於美國時間13日開踢,雙方一路纏鬥到最後,公羊靠著終場前1分25秒的關鍵達陣,以23:20擊敗孟加拉虎,拿下自1999年後的首座冠軍,也是隊史第2冠。

值得關注的是,這場萬眾矚目的總冠軍賽,推特網友目擊了哈利王子也親赴SoFi體育場,坐在私人包廂內,與妻子梅根觀賽,但事實上,哈利旁邊坐的女性是尤金妮公主,並非妻子梅根,也引發外界猜測,為何太太並未偕同哈利一起觀賽。

報導指出,哈利與梅根在加州的豪邸,距離SoFi體育場僅不到2小時的車程,沒有不一起出席的道理,唯一有可能的原因就是,梅根留在家裡照顧2歲兒子阿奇(Archie)及6個月大女兒莉莉貝。

而這場NFL總冠軍賽,包含加拿大演員雷諾斯(Ryan Reynolds)、NBA球星小皇帝詹姆斯(LeBron James)、演員哈特(Kevin Hart)與南非女演員賽隆(Charlize Theron)皆親自到場觀賽。

Well well well! When worlds collide



Prince Harry and Princess Eugenie at #SuperBowlLVI pic.twitter.com/EuClRUpaV9