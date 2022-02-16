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    搶先英國女王！「她」是首位見到哈利王子女兒的王室成員

    哈利王子（右）與妻子梅根（左），目前人住在美國加州。（歐新社）

    哈利王子（右）與妻子梅根（左），目前人住在美國加州。（歐新社）

    2022/02/16 12:50

    〔即時新聞／綜合報導〕目前住在美國加州的哈利王子（Prince Harry），近日遭直擊去看超級盃（Super Bowl）總冠軍賽，未見老婆梅根（Meghan）身影，而是堂妹尤金妮公主（Princess Eugenie）相伴，外媒報導她也是首位見到哈利王子女兒的王室成員。

    美國超級盃（Super Bowl）總冠軍賽，於本月13日落幕，最終由公羊隊以23：20擊敗孟加拉虎隊，拿下1999年後的首座冠軍，而推特網友也目擊住在加州的哈利王子，與尤金妮公主前往SoFi體育場，坐在私人包廂中，欣賞刺激比賽。

    儘管超級盃總冠軍賽場，距離哈利王子位在加州蒙特西托（Montecito）的豪邸，僅不到2小時車程，但老婆梅根卻沒去，當時外界就猜測，梅根應該是留在家裡，照顧2歲兒子阿奇（Archie）及8個月大女兒莉莉貝（Lilibet）

    莉莉貝去年6月於美國加州出生後，從未帶回英國，與其他皇室成員見面，而《每日電訊報》則指出，他們在哈利與梅根的加州豪邸中，發現了尤金妮公主的蹤影，而她的酒商丈夫布魯克斯班克（Jack Brooksbank）並未出現，因此推測她是首位見到莉莉貝的王室成員，而非女王伊莉莎白二世。

    尤金妮公主是安德魯王子（Prince Andrew Duke of York）與前妻約克公爵夫人莎拉（Sarah，Duchess of York）的次女，為哈利王子的堂妹，也是女王的孫女。

    英國尤金妮公主（見圖）近日被網友目擊和哈利王子前往美國體育場觀看超級盃總冠軍賽。（法新社）

    英國尤金妮公主（見圖）近日被網友目擊和哈利王子前往美國體育場觀看超級盃總冠軍賽。（法新社）

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