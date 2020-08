梅根籲美國選民參加總統投票 違英王室「政治中立」立場引議

梅根參加「When We All Vote」訪談,呼籲美國選民參加總統大選投票。(翻攝自「When We All Vote」短片)

2020-08-25 14:11:49

〔即時新聞/綜合報導〕脫下英國王室光環後,梅根與哈利王子仍然話題不斷;美國總統大選將在11月3日登場,由於武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)影響尚在,恐對投票率造成影響,民主、共和黨爭執不下之際,梅根卻現身民主黨色彩較強的非營利組織「When We All Vote」宣傳短片,呼籲美國選民投票,此舉與英國王室「政治中立」的不成文規定有所衝突,引起部分英國民眾批評。

「When We All Vote」發起於2018年,該組織成立目的為促進美國投票率,雖宣稱為無黨派組織,但發起人、共同主席(co-chair)名單包含前美國總統、民主黨員歐巴馬的妻子蜜雪兒,因此被認為具有親民主黨色彩;該組織其餘共同主席還包含美國流行歌手賽琳娜(Selena Gomez)、美國影帝湯姆漢克(Thom Hanks)。

請繼續往下閱讀...

該組織於21日在Youtube頻道上傳一支名為「When All Women Vote #CouchParty: Meghan, The Duchess of Sussex」影片,梅根為片中的座談嘉賓;短片裡,梅根簡單提及美國民主選舉史上的女性與投票權,呼籲調選民參加投票,以此致敬爭取權利的前人,同時保護後人的權利,「這就是社群(community)的意義」。

根據《TBS》報導,梅根此舉與英國王室「政治中立」不成文規定相衝突,因此受到部分英國民眾批評,但也有網友認為梅根的行為值得稱讚,直呼,「薩塞克斯公爵夫人,Bravo!」也有網友直言認同梅根的說法,「因為我不是王室成員,我才能這麼說;受到出身或你所愛的人出身所限,必須保持沉默,試想這對精神會造成什麼樣的傷害?君主制肯定是需要改革的。」

