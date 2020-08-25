梅根籲美國選民參加總統投票 違英王室「政治中立」立場引議

梅根參加「When We All Vote」訪談，呼籲美國選民參加總統大選投票。（翻攝自「When We All Vote」短片）

2020-08-25 14:11:49

〔即時新聞／綜合報導〕脫下英國王室光環後，梅根與哈利王子仍然話題不斷；美國總統大選將在11月3日登場，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響尚在，恐對投票率造成影響，民主、共和黨爭執不下之際，梅根卻現身民主黨色彩較強的非營利組織「When We All Vote」宣傳短片，呼籲美國選民投票，此舉與英國王室「政治中立」的不成文規定有所衝突，引起部分英國民眾批評。

「When We All Vote」發起於2018年，該組織成立目的為促進美國投票率，雖宣稱為無黨派組織，但發起人、共同主席（co-chair）名單包含前美國總統、民主黨員歐巴馬的妻子蜜雪兒，因此被認為具有親民主黨色彩；該組織其餘共同主席還包含美國流行歌手賽琳娜（Selena Gomez）、美國影帝湯姆漢克（Thom Hanks）。

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該組織於21日在Youtube頻道上傳一支名為「When All Women Vote #CouchParty: Meghan, The Duchess of Sussex」影片，梅根為片中的座談嘉賓；短片裡，梅根簡單提及美國民主選舉史上的女性與投票權，呼籲調選民參加投票，以此致敬爭取權利的前人，同時保護後人的權利，「這就是社群（community）的意義」。

根據《TBS》報導，梅根此舉與英國王室「政治中立」不成文規定相衝突，因此受到部分英國民眾批評，但也有網友認為梅根的行為值得稱讚，直呼，「薩塞克斯公爵夫人，Bravo！」也有網友直言認同梅根的說法，「因為我不是王室成員，我才能這麼說；受到出身或你所愛的人出身所限，必須保持沉默，試想這對精神會造成什麼樣的傷害？君主制肯定是需要改革的。」

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