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    讓凱特王妃婚禮上落淚 哈利王子與前女友分手原因曝光

    英國哈利王子和妻子梅根在美國知名脫口秀主持人歐普拉的節目大爆英國皇室內幕，引起各界議論。（美聯社）

    英國哈利王子和妻子梅根在美國知名脫口秀主持人歐普拉的節目大爆英國皇室內幕，引起各界議論。（美聯社）

    2021/03/20 00:21

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子和妻子梅根本月在美國知名脫口秀主持人歐普拉的節目大爆英國皇室內幕，日前有名王室作家透露，哈利的前女友戴維（Chelsy Davy）在威廉王子與凱特（Catherin）婚禮結束後不久，決定與哈利分手，就是因為已經預見在王室生活的艱辛。

    綜合外媒報導，哈利王子與凱特的妹妹皮帕（Pippa Middleton）在2011年威廉夫婦的婚禮擔任伴郎及伴娘，哈利也在晚宴上為2人獻上賀詞，凱特當時也因內容充滿溫暖及幽默，而感動落淚。

    據王室作家表示，哈利的演講稿是由前女友戴維潤飾，她建議刪除提到「凱特擁有長腿」的相關內容，以免威廉夫婦尷尬。

    王室作家說，在參加完婚禮後，讓戴維本人更下定決心要與哈利王子分手，她認為自己無法像凱特一樣做出極大的犧牲，不想在聚光燈底下生活。

    哈利的前女友戴維（見圖右）在威廉王子與凱特（Catherin）婚禮結束後不久，決定與哈利分手，就是因為已預見在王室生活的艱辛。（美聯社）

    哈利的前女友戴維（見圖右）在威廉王子與凱特（Catherin）婚禮結束後不久，決定與哈利分手，就是因為已預見在王室生活的艱辛。（美聯社）

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