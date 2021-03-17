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    英媒爆梅根劍指2024美大選 川普：我希望會發生這件事

    川普（見圖）指出，他希望梅根能投入2024年選戰，這會讓他有更強烈的競選意願。（路透檔案照）

    川普（見圖）指出，他希望梅根能投入2024年選戰，這會讓他有更強烈的競選意願。（路透檔案照）

    2021/03/17 19:42

    〔即時新聞／綜合報導〕英國薩塞克斯公爵哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）日前踢爆王室生活辛酸、王室種族歧視等議題，引發國際關注，英媒指她意在2024美國總統大選。美國前總統川普（Donald Trump）指出，希望梅根投入2024總統大選，這會讓川普有更強烈的競選意願。

    根據美國《福斯新聞》報導，川普在接受主持人巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）專訪時，被問到他對哈利王子的美國籍配偶梅根競選總統職位的看法，川普說「好吧，我希望會發生這件事，因為如果發生了，我想我會對競選（2024總統大選）有更強烈的意願。」

    川普坦言，關於梅根談論英國女王與王室的方式，讓川普並不欣賞，「我不是梅根的粉絲。」而川普也提到自己認識英國女王，「我見過女王，我認為女王是一個了不起的人。」這讓川普無法認同梅根的相關言論。

    據報導，現年39歲的梅根正在與民主黨人建立聯繫，她先前接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）主持人歐普拉（Oprah）採訪時暗示有意入主「賓夕法尼亞州大道1600號」，也就是白宮的地址，而英國媒體均報導她劍指2024美國總統大選。

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