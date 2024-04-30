奧地利組織︰ChatGPT「製造幻覺」

奧地利非營利組織指控美國OpenAI對ChatGPT的管理，完全違背歐盟規範，決定提出訴訟。（美聯社檔案照）

2024/04/30 05:30

控訴OpenAI 提供錯誤資訊還拒更正

〔編譯林家宇／綜合報導〕致力於落實歐盟「通用資料保護規則」（GDPR）的奧地利非營利組織「不關你的事」（NOYB）廿九日發表聲明，指控美國人工智慧研究實驗室「OpenAI」對旗下熱門聊天機器人程式ChatGPT的管理，完全違背GDPR規範，決定向OpenAI提出訴訟，理由是這款「製造幻覺」的工具會提供其開發者都無法修正的錯誤答案。

NOYB聲明寫道，GDPR要求個人資訊的精確性，以及對資料存取的完全權限，但OpenAI公開承認無法糾正ChatGPT的錯誤資訊。不僅如此，OpenAI也無法提供資料來源，或是ChatGPT儲存個別民眾的哪些資料，「該公司顯然注意到這個問題，但似乎不在意」。

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NOYB表示，ChatGPT自二○二二年十一月問世以來，在各領域都掀起廣泛應用的熱潮，問題在於根據OpenAI自身說法，程式是依照使用者鍵入的字詞，預測最有可能出現的文字給予回應，意即儘管OpenAI有著海量訓練資訊，還是無法保證程式顯示給用戶的是正確資訊，「與之相反，生成式AI工具應被理解為經常性地『製造幻覺』（hallucinate），亦即它只是在編造答案」。

違反資料保護規範

NOYB認為，對使用ChatGPT做作業的學生來說，非精確的資訊或許還能忍受，但涉及個人資料時便無法容忍。NOYB舉例，當詢問ChatGPT關於身為公眾人物的本案起訴人、NOYB創辦人施倫斯（Max Schrems）的生日時，程式不斷提供非正確回答，而不是告知不具有回答此問題的必要資訊。OpenAI則以「不可能更正資訊」為由，拒絕本人提出修正或刪除資訊的要求。

此外，GDPR賦予用戶權力要求企業提供所有個人資訊副本，OpenAI卻拒絕揭露任何關於資料處理、來源或接收者等訊息。

NOYB資料保護律師德葛拉夫（Maartje de Graaf）指出，當錯誤資訊涉及個人時恐將產生嚴重後果，「如果一個系統無法產生準確且透明的結果，就不能用於生成關於個人的資訊」，並強調遵守用戶提出的權限要求，是所有企業的責任和義務。

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