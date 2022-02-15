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    英國揚言制裁俄羅斯 德媒曝「倫敦格勒」棘手關鍵

    英國首相強森。（美聯社）

    英國首相強森。（美聯社）

    2022/02/15 11:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境戰火一觸即發，西方世界試圖以和平手段讓雙方坐上談判桌，英國日前表示，俄羅斯一旦入侵烏克蘭將對其祭出嚴厲制裁，然而就有德國媒體分析稱，英國與俄羅斯政經界關係匪淺，就連首都都有「倫敦格勒」之名，認為英方制裁要想真正起到作用談何容易。

    根據《德國之聲》報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）近日聲色俱厲地表示，若對烏克蘭發動入侵戰爭，俄羅斯將面臨來自英國的嚴厲制裁，屆時俄國的金融經濟寡頭們將無處藏身，「克里姆林宮將為入侵付出高昂代價」。

    然而文章認為，俄羅斯經濟金融大亨的鉅額金錢已在過去多年間入侵英國金融界，使得作為金融中樞的首都倫敦有著「倫敦格勒」之蔑稱，此一現狀讓英國在制裁俄羅斯上欲振乏力。

    英國下議院早在2018年就曾公布一份關於俄羅斯寡頭資金的報告，其標題為《莫斯科黃金》，內容則在闡述倫敦在「藏匿與克里姆林宮有關的腐敗中獲利」，且倫敦在其中的關鍵作用未被外界重視。

    有鑑於英國境內俄羅斯髒錢問題屬實嚴重，《德國之聲》文章認為，當前的英國恐怕無法對俄羅斯的侵略行為做出嚴厲的回應，遑論實質且有效的制裁。

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