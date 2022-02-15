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    開戰箭在弦上！英政府：俄國還有14個營正朝烏克蘭前進

    俄羅斯與烏克蘭邊境緊張，戰雲密布，圖為烏克蘭軍隊的坦克車。（歐新社）

    俄羅斯與烏克蘭邊境緊張，戰雲密布，圖為烏克蘭軍隊的坦克車。（歐新社）

    2022/02/15 10:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境緊張，戰雲密布，除美國總統拜登派兵赴歐外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也先後與俄烏等歐洲國家元首會談，盼能讓局勢冷卻。對此，英國官員分析俄軍兵力後認為情勢箭在弦上，而英國首相強森（Boris Johnson）也將主持緊急會議應對。

    根據《衛報》報導，俄羅斯正向其與烏克蘭接壤的邊境，增派數千名士兵，這意味著俄國總統普廷（Vladimir Putin）恐將這場「開戰危機」的緊張情勢拖延數週，而英相強森也曾坦言，情勢「相當、相當危險」。

    英國政府官員推估，俄國除了現有集結於烏克蘭邊境的100個軍營外，還有14個正朝烏國前進的營，而每個營內，約略都編有800名士兵，外界認為這些部隊已足夠對烏克蘭發動攻擊。

    英國部長們認為，普廷目前尚未決定攻擊烏克蘭，也有可能永遠都不會進犯，但超過15萬的俄軍集結於烏克蘭邊境，已讓英相強森決定縮短前往坎布里亞郡（Cumbria）的參訪，將親自作鎮主持15日的「眼鏡蛇會議」（Cobra meeting）。

    據悉，「眼鏡蛇會議」是由「內閣辦公室簡報室」（Cabinet Office Briefing Rooms，COBR）的首字母縮寫詞演變而來，每當發生重大事件等緊急情況時，將由首相或內政大臣主持會議。

    英國首相強森（前）目前人正在坎布里亞郡參訪當地的癌症醫學中心，因應俄烏情勢升級，他將親自主持「眼鏡蛇會議」商討應對措施。（法新社）

    英國首相強森（前）目前人正在坎布里亞郡參訪當地的癌症醫學中心，因應俄烏情勢升級，他將親自主持「眼鏡蛇會議」商討應對措施。（法新社）

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