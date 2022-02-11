拜登民調持續萎靡！傳希拉蕊將出席民主黨全國大會演說
〔即時新聞／綜合報導〕東山再起？曾在2016年代表美國民主黨參選總統的希拉蕊（Hillary Clinton），儘管當年敗給前總統川普（Donald Trump），同時公開指出將不再競選公職，但由於總統拜登的民調低迷，加上黨內呼聲醞釀力量，要她再選2024。而消息人士更爆料，希拉蕊將在下週民主黨全國黨代表大會上，發表演說。
綜合外媒報導，民主黨全國黨代表大會將於下週在紐約州（New York State）舉行，而據消息人士向《CNBC》透露的訊息指出，希拉蕊將親自出席並發表演說，同時強調她受到「黨內主流成員」的喜愛，受歡迎程度可能高過拜登總統。
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報導分析，若希拉蕊親赴全國黨代表大會談話，對她而言是有益的做法，除了讓她持續與政界保持連結外，也能透過演說鼓舞黨員及群眾情緒。
對此，民主黨紐約州主席雅各布斯（Jay Jacobs）的幕僚長梅爾尼丘克（Chris Melnyczuk）則回應，他們確實有和黨內一些成員聯絡，盼他們能出席全國黨代表大會談話，但正在等待對方回覆確認，不願證實希拉蕊是否在受邀名單中。
據美媒《NBC》今年1月所做的民調顯示，拜登在成年民眾的支持率為43%、不支持率則為54%；同時僅有15%的比率「強烈認同」他擔任總統的表現，另外43%的民眾「堅決反對」拜登目前的施政作為，而這份調查的誤差範圍則為3%。
這種傳言並非空穴來風，曾擔任美國前總統柯林頓（Bill Clinton）顧問的斯柯恩（Douglas E. Schoen）及紐約州眾議員斯坦因（Andrew Stein）於上月12日在《華爾街日報》投書的專欄文章就明確點出，希拉蕊可能在2024年回歸政壇。
A perfect storm in the Democratic Party is making a once-unfathomable scenario plausible: a political comeback for Hillary Clinton in 2024, write @DouglasESchoen and Andrew Steinhttps://t.co/EmkUKxdi5T— Wall Street Journal Opinion （@WSJopinion） January 11, 2022