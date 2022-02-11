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    拜登民調持續萎靡！傳希拉蕊將出席民主黨全國大會演說

    消息人士指出，美國前國務卿希拉蕊將出席下週於紐約州舉行的民主黨全國黨代表大會。（彭博）

    消息人士指出，美國前國務卿希拉蕊將出席下週於紐約州舉行的民主黨全國黨代表大會。（彭博）

    2022/02/11 10:20

    〔即時新聞／綜合報導〕東山再起？曾在2016年代表美國民主黨參選總統的希拉蕊（Hillary Clinton），儘管當年敗給前總統川普（Donald Trump），同時公開指出將不再競選公職，但由於總統拜登的民調低迷，加上黨內呼聲醞釀力量，要她再選2024。而消息人士更爆料，希拉蕊將在下週民主黨全國黨代表大會上，發表演說。

    綜合外媒報導，民主黨全國黨代表大會將於下週在紐約州（New York State）舉行，而據消息人士向《CNBC》透露的訊息指出，希拉蕊將親自出席並發表演說，同時強調她受到「黨內主流成員」的喜愛，受歡迎程度可能高過拜登總統。

    報導分析，若希拉蕊親赴全國黨代表大會談話，對她而言是有益的做法，除了讓她持續與政界保持連結外，也能透過演說鼓舞黨員及群眾情緒。

    對此，民主黨紐約州主席雅各布斯（Jay Jacobs）的幕僚長梅爾尼丘克（Chris Melnyczuk）則回應，他們確實有和黨內一些成員聯絡，盼他們能出席全國黨代表大會談話，但正在等待對方回覆確認，不願證實希拉蕊是否在受邀名單中。

    據美媒《NBC》今年1月所做的民調顯示，拜登在成年民眾的支持率為43%、不支持率則為54%；同時僅有15%的比率「強烈認同」他擔任總統的表現，另外43%的民眾「堅決反對」拜登目前的施政作為，而這份調查的誤差範圍則為3%。

    這種傳言並非空穴來風，曾擔任美國前總統柯林頓（Bill Clinton）顧問的斯柯恩（Douglas E. Schoen）及紐約州眾議員斯坦因（Andrew Stein）於上月12日在《華爾街日報》投書的專欄文章就明確點出，希拉蕊可能在2024年回歸政壇。

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