拜登民調持續萎靡！傳希拉蕊將出席民主黨全國大會演說

2022/02/11 10:20

〔即時新聞/綜合報導〕東山再起?曾在2016年代表美國民主黨參選總統的希拉蕊(Hillary Clinton),儘管當年敗給前總統川普(Donald Trump),同時公開指出將不再競選公職,但由於總統拜登的民調低迷,加上黨內呼聲醞釀力量,要她再選2024。而消息人士更爆料,希拉蕊將在下週民主黨全國黨代表大會上,發表演說。

綜合外媒報導,民主黨全國黨代表大會將於下週在紐約州(New York State)舉行,而據消息人士向《CNBC》透露的訊息指出,希拉蕊將親自出席並發表演說,同時強調她受到「黨內主流成員」的喜愛,受歡迎程度可能高過拜登總統。

請繼續往下閱讀...

報導分析,若希拉蕊親赴全國黨代表大會談話,對她而言是有益的做法,除了讓她持續與政界保持連結外,也能透過演說鼓舞黨員及群眾情緒。

對此,民主黨紐約州主席雅各布斯(Jay Jacobs)的幕僚長梅爾尼丘克(Chris Melnyczuk)則回應,他們確實有和黨內一些成員聯絡,盼他們能出席全國黨代表大會談話,但正在等待對方回覆確認,不願證實希拉蕊是否在受邀名單中。

據美媒《NBC》今年1月所做的民調顯示,拜登在成年民眾的支持率為43%、不支持率則為54%;同時僅有15%的比率「強烈認同」他擔任總統的表現,另外43%的民眾「堅決反對」拜登目前的施政作為,而這份調查的誤差範圍則為3%。

這種傳言並非空穴來風,曾擔任美國前總統柯林頓(Bill Clinton)顧問的斯柯恩(Douglas E. Schoen)及紐約州眾議員斯坦因(Andrew Stein)於上月12日在《華爾街日報》投書的專欄文章就明確點出,希拉蕊可能在2024年回歸政壇。

A perfect storm in the Democratic Party is making a once-unfathomable scenario plausible: a political comeback for Hillary Clinton in 2024, write @DouglasESchoen and Andrew Steinhttps://t.co/EmkUKxdi5T