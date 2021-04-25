上任百日民調僅52％！雖然贏川普 拜登慘居歷任美總統倒數第3

美國總統拜登上任將滿百日，最新民調結果顯示，僅有52％的受訪者，認可拜登過去100天的工作表現。（美聯社檔案照）

2021/04/25 22:23

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統拜登上任將滿百日，美國廣播公司（ABC）與華盛頓郵報進行的聯合民調結果顯示，僅有52％的受訪者，認可拜登過去100天的工作表現，支持度雖然高於川普上任後的42％，但在美國1945年後的14任總統中，位居倒數第3名。

根據民調報告，美國民眾對拜登處理疫情的表現，支持度達64％，對經濟表現的支持度也有52％，但對於美墨邊境移民問題，僅有37％的支持度。政策方面，多達65％的受訪者支持拜登的疫情紓困計畫，58％的受訪者支持調高公司稅的提議，52％民眾支持價值2兆美元的基礎建設計畫。

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在政府規模方面，48％的受訪者偏好小政府，多於佔45％的大政府支持者。多達53％的民眾擔憂，拜登政府「做得太多」，讓政府的影響力過大，而擔心拜登太過自由主義、做得太少的人雖然僅有40％，仍遠高於前兩任民主黨籍總統的百日數據，當年僅有33％、26％的受訪者質疑歐巴馬與柯林頓太傾向自由主義。

拜登就任100天的民調成績在1945年後的14任美國總統中位居倒數第3名，僅高於川普（Donald Trump）和福特（Gerald Ford）。

拜登獲得52％支持，否定他的有42％；而4年前川普就職百日時的民調，獲得42％支持，持否定意見的受訪者有53％；兩人拿到的數字幾乎正好互為顛倒。

這項由美國廣播公司與華盛頓郵報聯合製作的民調，於今年4月18日至21日間，透過電話以英語或西班牙語訪問，總共調查隨機國籍的1007名受訪者，抽樣誤差為3.5個百分點，民主黨、共和黨、獨立受訪者各佔33％、24％、35％。

美國總統拜登就職百日，在1945年後的14任總統中，民調位居倒數第3名。（取自美國廣播公司、華盛頓郵報民調）

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