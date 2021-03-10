前兆浮現！柯林頓顧問：拜登恐將被援引憲法免職

前美國總統柯林頓（Bill Clinton）的政府顧問莫里斯（Dick Morris）近日爆料已有2項前兆浮現，民主黨恐未來恐援引憲法第25條修正案將拜登免職。（美聯社檔案照）

2021/03/10 02:04

〔即時新聞／綜合報導〕前美國總統柯林頓（Bill Clinton）的政府顧問莫里斯（Dick Morris）近日爆料已有2項前兆浮現，民主黨內相關人士恐未來恐援引憲法第25條修正案將拜登免職。

根據美國保守派《極限新聞》（NEWSMAX）報導，美國憲法第25條修正案明訂，若總統無法履行職責，由副總統接管總統職務。莫里斯在節目上提到拜登的能力時，形容「沒有任何一任美國總統像拜登一樣『從一開始就失蹤』。」

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莫里斯根據「最準確」的「拉斯穆森報告」民調公司（The Rasmussen Report）出具的資料，稱拜登的民意調查數據均呈現「不好」的狀態，且該公司比較川普與拜登剛上任的首2個月，發現在16項政府評比中，拜登沒有1項贏過川普。

報導指出，莫里斯認為拜登沒有政治上的吸引力，「相信在接下來的幾年中，民主黨人將援引美國憲法《第25條修正案》以免除他的職務。」

莫里斯認為目前已經出現「兩個前兆」，一來是參議院內的共和黨議員已經提案，要剝奪拜登的「參戰權力」，二來是在此之前，眾議院內30名民主黨議員聯名致信給拜登，要求他放棄「核武動用權」。

莫里斯說：「我認為這一切都表明了（兩黨）對他缺乏信心，感覺他沒能力做出相關決定，我認為引用憲法《第25條修正案》的時候不遠了。」

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