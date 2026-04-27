軍購協商「提前」散會原因曝！徐巧芯拋8000億 遭傅崐萁拒絕

民進黨團總召蔡其昌（左）、國民黨立委徐巧芯（右）。（記者王藝菘攝）

立法院長韓國瑜今（27）日下午第3次針對「國防特別條例草案」進行協商，僅1小時就匆匆宣布散會。據了解，起因為國民黨立委徐巧芯提出8000億元軍購版本，但遭國民黨團總召傅崐萁反對，民眾黨團也說需返回黨內討論，最終決議待藍白黨團內部取得共識後再於5月6日召開協商。民進黨團總召蔡其昌也在會後喊話，拜託朝野以台灣為念、捍衛中華民國為念支持軍購。

據悉，稍早朝野協商時，國民黨立委徐巧芯主張將軍購金額從國民黨團原定的「3800+Ｎ」億元版本，調升至8000億元；不過，國民黨團總召傅崐萁堅持原案。此外，民眾黨團總召陳清龍也坦言，相關金額需要回到黨團開會研討。因此，經朝野協調下，韓院長宣布今日先行散會，待藍白黨團內部取得共識後再召開協商。

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蔡其昌會後受訪時透露，他在協商的休息時間有去找傅崐萁溝通，傅認為8000億元是徐巧芯個別委員的意見，國民黨團需要再次討論出共同看法；民眾黨團也表達，今天協商的金額從他們原先的4000億元上升到8000多億元，也需要回去再問黨團成員。藍白黨團都需要回去多多溝通、討論取得共識，民進黨團都不會反對，但軍購對台灣安全至關重要。因此，他當下就要求韓院長下週一定要訂個時間接續協商，朝野黨團總召也決定在5月6日繼續召開第四次的軍購協商。

他強調，軍購是社會矚目的議題，台海的安全也需靠台灣自己的強大，國民黨內有不同的想法大家都看到了，民進黨團還是呼籲且期待，像是有意參選總統的台中市長盧秀燕，這些軍購都是保衛國家最基本需求，盼盧能在立院發揮影響力，很多台中市立委都會聽取盧市長的建議。

蔡其昌提及，國民黨今天的版本就算是8000億，後面還有商購、自製，特別台中是無人機產業的重鎮，也看見盧市長在媒體上表示台中要發展無人機產業。若未來國民黨把無人機產業自製的部分全部都砍掉，這恐怕會打盧市長的臉。

「1.25兆國防軍購條例是捍衛中華民國的救命錢！」蔡其昌呼籲，希望下週能讓條例先過，若條例都還有困難，未來的預算將會更難處理，還是拜託朝野以台灣為念、捍衛中華民國為念支持軍購。

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