藍白質疑空白授權 顧立雄說1.25兆機密專報講爛了 軍購條例三度協商破局

立法院今（27）日第三度黨團協商「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案。（記者王藝菘攝）

立法院長韓國瑜今午召開行政院國防特別條例第三度黨團協商，會前傳出國會受AIT及美方壓力，此次有望「挑燈夜戰」尋求協商共識，豈料，開會後經朝野黨團數輪發言、跳過採購項目改先討論金額上限後，仍「連線」失敗，在韓國瑜宣布有黨團提案欲開會調整條文內容後，宣布散會。

立法院今日下午2時30分召開「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案第三次黨團協商。國防部長顧立雄今早受訪稱，國防部仍希望通過1.25兆國防特別預算，強調該版本是基於整體戰略規畫需求提出，盼獲朝野支持。

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上週第二次黨團協商中，朝野立委對法案名稱、立法目的及施行期間等條文取得共識，但實質建軍的「採購項目」與「經費上限」等條文仍無交集，留待今日再協商。

協商開始後，國民黨團書記長林沛祥先詢問國防部是否向美洽購「星盾」軍規版衛星通訊系統，國防部長顧立雄以「機密資訊」回覆；立委陳永康認為我國「台灣之盾」系統非美軍制式系統、尚待美方協助整合，但目前討論聚焦於軍售，建議一併納入其他採購管道項目；立委徐巧芯提議先跳過第4條採購項目，優先討論預算匡列上限。

論及預算上限時，民眾黨立委邱慧洳表示，行政院版軍購特別預算仍是「空白授權」，黨團難支持；民眾黨團總召、立委陳清龍重申，國防部只要向大眾說明具體採購項目，黨團就同意調增金額，更指出軍方3、4月的採購項目資訊「對不起來」，M109A7自走砲上月報價1375、本月810億，相差500多億，質疑軍方1.25兆預算「為什麼不能動？」。

對此，國防部戰規司長黃文啓回應，先前提供的軍售價格是基於美方「知會國會」的資訊，後續拿到發價書又是另版價格，中間的價格變動都會做調整；顧立雄重申，1.25兆預算運用已在機密專報中多次說明，他說明到不知道要說明什麼，表情略顯無奈，民進黨團總召蔡其昌則諷藍白現在還講「空白授權」，直言這麼多場機密專報，「開會是在開心酸的嗎？」。

因朝野缺乏共識，韓國瑜宣布休息，經10餘分鐘私下討論繼續開會，豈料韓國瑜突然宣布，因有黨團提出欲調整條文金額、項目，尚待黨團大會討論通過，宣布散會，下週三（6日）下午3點召開第四度黨團協商。

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