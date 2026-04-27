藍議員為廚餘差點動火氣 環保局長：台中廚餘年底會是全國第一

環保局長吳盛忠強調，年底廚餘處理台中市會是全國第一。（記者蘇金鳳攝）

為廚餘處理，國民黨市議員張瀞分兩人不滿環保局長吳盛忠回答態度，老是說「就是這樣」「沒有關係」，怒斥態度如此任何人都可以當局長，也沒有資格當環保局長；吳盛忠則表示「沒有關係，我尊重」，並且信心滿滿的表示，台中市在今年底的廚餘會是全國第一。

國民黨資深市議員張瀞分一開始對中央是否有下令明年起全國禁養豬詢問環保局？吳盛忠表示，中央政策好像改變可以做熟飼料。張瀞分則表示，廚餘處理非常緊要，環保局已面臨挑戰，並批中央跟地方都沒有擔當，廚餘不養豬，直接給焚化爐燒，會影響焚化爐的壽命。

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張瀞分緊接著再質疑，文山焚化爐9月發包，而現在進后里焚化爐的車輛每天都要排隊？吳盛忠表示，因為其他焚化爐要歲修，這是不得不的作法，全國的都一樣，張瀞分怒斥，什麼全國都一樣？環保局本來就要超前部署。

此時，雙方火氣相當大，張瀞分很好心的表示，若不注意會有人拍照，見縫插針，來修理環保局，吳盛忠再說「大家要理性」，一個焚化爐要歲修，另一個焚化爐就要幫忙，本來就是這樣。

張瀞分表示，「什麼全國都一樣！」，面臨這些問題，「你有解決嗎？」，市長就因為吳局長的學經歷才聘請吳局長，但結果是根本不接地氣！

吳盛忠表示，自己擔任過高雄及台北的環保局長，就是來解決問題的。

張瀞分不滿的表示，不能面對問題，不能提出因應作為，就不能當局長，這種態度不太欣賞；吳盛忠表示「沒有關係，我尊重你，我做事情，你不欣賞，我也沒有辦法。」

議員張廖乃綸非常不滿吳盛忠的回答，要求主席曾威制止吳盛忠的發言，曾威要求吳盛忠尊重議會。

吳盛忠最後更信心滿滿的表示，在今年底台中市的廚餘處理是全國第一！

國民黨議員張瀞分（圖）怒斥吳盛忠回答廚餘處理的態度不佳。（記者蘇金鳳攝）

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